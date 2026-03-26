Modul de calcul al prețurilor la carburanți, modificat: Cum vor fi afectați șoferii

Guvernul a aprobat astăzi modificări în modul de calcul al prețurilor la carburanți, pentru ca acestea să reflecte mai prompt evoluțiile de pe piața internațională.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) va utiliza, începând de acum, media cotațiilor internaționale din ultimele 7 zile, față de 14 zile cum era anterior.

Potrivit autorităților, schimbarea va permite ca scumpirile și ieftinirile la pompă să fie resimțite mai rapid de consumatori.

„Această decizie va oferi o mai mare stabilitate a prețurilor, dar va permite și revenirea mai rapidă la prețuri normale atunci când acestea încep să scadă”, a explicat Serghei Diaconu, șeful Centrului Național de Management al Crizelor.

În plus, ANRE va introduce reguli mai stricte pentru importatori: aceștia vor fi obligați să prezinte un plan de achiziții realist pentru următoarele cinci zile și nu vor putea reduce volumele importate în aprilie comparativ cu luna martie.

Metodologia actuală, adoptată în 2021, prevede stabilirea prețurilor maxime pe baza cotațiilor internaționale Platts, cursului valutar oficial și accizelor/TVA. Companiile petroliere aplică o marjă comercială proprie, iar prețurile finale sunt actualizate zilnic în funcție de fluctuațiile burselor externe.