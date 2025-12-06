Zinaida Popa a împrumutat de la soțul său, fostul șef al SPPS, aproape 2 milioane de lei în 2025

Președinta fracțiunii PAS în CMC, directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a contractat în 2025 un credit în valoare totală de aproape 2 milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, dar și cu dobândă, a fost trecut în declarația de avere și interese personale a consilierei.

Potivit documentului, primul credit, în valoare de 400.000 de lei, este scadent în 2030, cu o rată a dobânzii de 9%.

Cel de-al doilea împrumut, de 1.589.000 de lei, este scadent în 2044, cu o dobândă de 7,77%.

La capitolul bunurilor imobile, Zinaida Popa a indicat că, împreună cu soțul său, deține mai multe terenuri și locuințe, dar cele mai recente achiziții se referă la două apartamente de 74 și 88 metri, procurate în 2024 și 2025, cu câte 145 de mii de euro fiecare.

Ce ține de venituri, pe lângă cele obținute de la locurile de muncă, arendă, locațiune, Zinaida Popa a trecut în declarația de avere și 150.000 de euro din înstrăinarea unor bunuri și anume 125.000 euro din vânzarea unui apartament și 25.000 euro din vânzarea unui garaj.

Întreaga declarație de avere a Zinaidei Popa poate fi văzută mai jos.