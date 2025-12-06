Un polițist de frontieră s-a împușcat cu arma din dotare, în timpul serviciului

Un polițist de frontieră a suferit o auto-rănire cu arma din dotare. Totul s-a întâmplat ieri, 5 decembrie, în jurul orei 21:30, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”.

Potrivit informațiilor preliminare, polițistul de frontieră s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din spațiul destinat activității de serviciu, moment în care colegii săi au auzit un foc de armă.

La verificare, bărbatul a fost găsit la sol, prezentând o plagă prin împușcare în zona maxilarului. Primele constatări indică faptul că rănirea a fost provocată de arma de serviciu.

Astfel, angajatul a fost transportat de urgență la spital, unde primește îngrijiri medicale.

„Starea acestuia este stabilă, iar viața nu îi este pusă în pericol”, au precizat oamenii legii.

Pe acest caz a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului și a naturii intenției – accidentală sau voluntară.