Moldova cere explicații Ucrainei pentru a afla cum a ajuns petrolul în Nistru

Autoritățile de la Chișinău au transmis o solicitare oficială Ucrainei pentru a afla cum a ajuns petrolul în râul Nistru, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Totodată, în următoarele ore va fi instalat un filtru în zona Cosăuți-Yampil, menit să colecteze substanțele poluante din apă.

„Am cerut explicații oficiale din partea Ucrainei și așteptăm răspuns privind cauzele scurgerii. Nu putem oferi mai multe detalii pentru a evita informațiile presupuse. Intervenim pentru a diminua riscurile pentru consumatori”, a declarat Hajder.

Potrivit ministrului, aproximativ 1,5 tone de produse petroliere s-au scurs în Nistru după atacul cu drone de marți, 10 martie, asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk.

Situația în Bălți și Chișinău

Din motive de siguranță sanitară, locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă, după ce petele de ulei au fost observate pe Nistru. „Oprirea furnizării apei este necesară pentru protecția sănătății locuitorilor”, a declarat Vitalie Ungureanu, director tehnic la Apă-Canal Bălți.

Hajder a precizat că în Chișinău nu există riscuri pentru consumul apei, datorită barajului de la Dubăsari, care acționează ca filtru, împiedicând trecerea substanțelor petroliere. Primarul Ion Ceban a adăugat că autoritățile vor informa în câteva ore dacă cetățenii trebuie să facă rezerve de apă preventiv.

Petele de ulei au fost observate inițial pe 10 martie în zona Naslavcea și Otaci, ajungând până la Soroca, unde operatorul Acva-Nord a oprit temporar pomparea apei în rețeaua publică.