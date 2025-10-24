Moldova cucerește Montréalul: 46 de premii pentru vinurile moldovenești la Sélections Mondiales des Vins 2025

Republica Moldova și-a consolidat poziția de lider regional în vinificație, obținând un rezultat remarcabil la prestigiosul concurs internațional Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurat la Montréal, Canada. Cu 132 de vinuri înscrise de 24 de producători locali, țara noastră a plecat acasă cu 46 de distincții, inclusiv 4 Grand Gold, 41 Gold, 1 Silver și marele trofeu „Best of Show & Prix VINOFED” — o performanță care o plasează în topul celor mai premiate țări participante.

Acest concurs, considerat unul dintre cele mai importante evenimente dedicate vinurilor din lume, reunește anual producători de renume internațional, experți în degustare și reprezentanți ai industriei globale a vinului. Participarea Moldovei cu un număr atât de mare de vinuri demonstrează nu doar încrederea în calitatea producției autohtone, ci și ambiția de a concura la nivelul celor mai mari regiuni vitivinicole ale lumii.

Distincțiile obținute confirmă standardele înalte atinse de vinificatorii moldoveni în ultimul deceniu. De la vinurile albe fine și spumante elegante până la roșii corpolente și cupaje complexe, Moldova își consolidează imaginea de țară cu tradiție, dar și cu inovație în domeniul vinului. Trofeul „Best of Show & Prix VINOFED” este o recunoaștere supremă a calității și rafinamentului, fiind acordat unui singur vin excepțional din întreaga competiție.

Succesul Moldovei nu este o întâmplare. Investițiile în tehnologie modernă, extinderea podgoriilor, adaptarea la cerințele pieței internaționale și brandingul inteligent au transformat vinul moldovenesc într-un produs recunoscut pe plan mondial. În ultimii ani, vinificatorii au reușit să pătrundă pe piețe exigente, precum cele din Canada, Japonia, SUA sau Uniunea Europeană.

Reprezentanții industriei vitivinicole spun că aceste rezultate nu sunt doar un motiv de mândrie, ci și un semnal puternic pentru exporturi, turism și imaginea Republicii Moldova pe plan internațional. Victoria de la Montréal marchează un nou pas în transformarea vinului moldovenesc într-un brand global, cu potențial economic real și o poveste autentică în spate.