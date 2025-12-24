Serghei Tarakanov: Un nou bombardament poate distruge sarcofagul Cernobîl

Construcția de protecție de deasupra celui de-al patrulea bloc energetic de la Cernobâl rămâne extrem de vulnerabilă, iar un atac suplimentar ar putea distruge obiectivul, a declarat directorul Centralei Nucleare de la Cernobâl, Serghei Tarakanov, pentru AFP. Chiar și un impact indirect ar putea genera vibrații seismice pe care sarcofagul nu le-ar putea suporta.

„Dacă o rachetă sau o dronă lovește direct sarcofagul sau cade în apropiere – de exemplu un «Iskander», ferească Dumnezeu – se va produce un mini-cutremur în zonă”, a avertizat Tarakanov.

„Nimeni nu poate garanta că structura de protecție va rezista unui asemenea impact”.

Directorul centralei a mai precizat că rachetele balistice „Iskander” sunt concepute pentru distrugerea buncărelor, ceea ce face ca prezența lor în apropierea zonei de excludere să reprezinte un risc major.

În februarie 2025, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a raportat că un vehicul aerian fără pilot a lovit cupola de protecție a centralei, provocând daune semnificative sarcofagului.

Deși nivelul radiațiilor din jurul centralei nu a crescut, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a precizat că sarcofagul „și-a pierdut funcțiile esențiale de siguranță, inclusiv capacitatea de a reține în interior materiale periculoase”.