Roman Babuțchi acuză o tentativă de omor: Am fost otrăvit, dar am avut noroc

Roman Babuțchi, soțul Liubei Babuțchi, femeia decedată într-un salon de înfrumusețare după o procedură estetică, a declarat că ar fi trecut peste o tentativă de omor. El acuză persoanele implicate în dosarul privind decesul soției sale că ar fi încercat să-l otrăvească.

Chiar din prima zi de la tragedie, bărbatul susține că a întâmpinat diverse piedici în desfășurarea anchetei, iar după ce mai multe detalii au ieșit la iveală a fost și amenințat.

În cadrul unui interviu, Roman Babuțchi povestește că în ziua când ar fi fost otrăvit s-a întâlnit cu un martor.

„Pe 28 februarie eu am fost otrăvit. Am fost la o întâlnire cu martorul, Alina Bobu, ea era recepționistă. Am băut un ceai și o apă din mașina mea și peste 20 minute mi-a stat rău, inima mi se bătea încet și am pierdut cunoștința. Mie mi-a mers că mașina nu se lovește. Ea dacă vede că nu frânez, singură frânează brusc. Pe mine centura foarte tare m-a tras și eu m-am trezit. Eu nu aveam aer, nu înțelegeam unde mă aflu, tensiunea era scăzută… Eu încercam să ajung la lucru, aveam vreo 300 de metri și în timpul acesta am mai pierdut de câteva ori cunoștința. O fată de lucru m-a ajutat, au fost și medicii, mi-au curățat sângele. Mi-au pus perfuzie și m-am trezit peste vreo trei ore. Primul lucru la care m-am gândit este că ei mi-au dat un drog ca eu să nimeresc într-un accident și să spună „ce îl ascultați pe el, un narcoman”. Când a venit medicul să dau analize, și i-am spus simptomele, el mi-a zis că cel mai probabil să fie clofelin sau propofol și cel mai probabil nu vom găsi nimic. Am dat analiza la toate drogurile, dar nu am găsit nimic”, a mărturisit Roman.

Pe caz a fost inițiată și o anchetă, însă, din cauză că pe camerele de supraveghere nu se vedea nimic suspicios, aceasta a fost pusă pe pauză.