Moldova începe retragerea din unele acorduri CSI, dar rămâne în continuare membru

Republica Moldova începe procedurile de retragere din unele acorduri cu CSI. Guvernul a aprobat astăzi denunțarea a două acorduri, unul care se referă la schimbul de informații în problemele ocrotirii frontierelor exterioare și altul care condițiile generale de livrare a mărfurilor între statele membre ale CSI. Ministra de interne Ana Revenco a declarat în ședința de Guvern că pe linia Ministerului sunt încheiate 39 de acorduri și a precizat că zece dintre acestea sunt mai degrabă sterile și sunt considerate inoportune, transmite Radio Chișinău.

Prim-ministrul Dorin Recean a declarat că acum de la Guvern este așteptată într-un ritm mai alert o analiză pe domeniul CSI. Trebuie să avem o inventariere a tuturor acestor acorduri, care sunt aproximativ 400 la număr, a accentuat Dorin Recean.

„Vreau să menționez că cu părere de rău CSI nu a livrat pentru Rep. Moldova – noi nu am putut rezolva conflictul Transnistrean. Noi în continuare avem armata rusă staționată ilegal în Rep. Moldova. Noi nu am fost protejați de diferite embargouri economice și respectiv am avut întotdeauna vulnerabilități în ceea ce privește sistemul energetic chiar și în plină iarnă. Primul pas îl facem chiar astăzi”, a declarat Dorin Recean.

Primul acord denunțat aprobat în ședință de Guvern este cel cu privire la schimbul de informații în problemele ocrotirii frontierelor exterioare ale statelor membre ale CSI, încheiat la Moscova la 12 aprilie, 1996. Ministrul de interne Ana Revenco.

„La etapa actuală se constată faptul că acordul în cauză nu mai este un instrument viabil. Denunțarea acordului nu va afecta drepturile și obligațiile ce derivă din alte tratate internaționale la care Rep. Moldova este parte. Urmare a exercițiului de inventariere au fost stabilite că Ministerul Afacerilor interne are 39 de acorduri încheiate pe liniile specifice de activitate cu CSI. Am constat că zece dintre acestea sunt mai degrabă sterile și sunt considerate inoportune, corespunzător am declanșat procesul de denunțare. În viitoarele ședințe vom veni cu celelalte nouă acorduri. Acestea vizează mai multe domenii de activitate în gestiunea afacerilor interne, cu privire la trupele de grăniceri, la situațiile excepționale cu caracter natural și tehnogen și la reglementarea activității cu privire la frontiera CSI”, a spus Ana Revenco.

Al doilea proiect denunțat vizează condițiile generale de livrare a mărfurilor între organizațiile statelor membre ale CSI.

Amintim că luni, șeful Legislativului Igor Grosu a anunțat că Rep. Moldova urmează să se retragă din Adunarea Interparlamentară a CSI, declarație criticată de opoziția pro-rusă de la Chișinău dar și la Moscova.

