Moldova, printre țările cele mai afectate economic de situația din Orientul Mijlociu

Moldova și Macedonia de Nord se numără printre economiile cel mai grav afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, conform unui raport recent al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Vulnerabilitatea ambelor state este determinată de dependența ridicată de importurile de energie și îngrășăminte.

Potrivit raportului, cele două țări sunt cele mai expuse dintre cele 40 de state în care operează BERD. Situația este agravată de spațiul fiscal limitat, care reduce capacitatea de a absorbi șocurile economice externe.

Instituția financiară mai notează că tensiunile din regiune au destabilizat deja piețele de resurse. Până pe 20 martie, prețul gazelor în Europa s-a dublat, pe fondul suspendării producției de gaz natural lichefiat în Qatar, iar petrolul a depășit pragul de 100 de dolari pe baril la început de martie, din cauza riscurilor privind aprovizionarea globală.

Totodată, se așteaptă ca efectele negative din Europa, în special din Germania, un partener comercial important pentru multe state, să afecteze suplimentar creșterea economică. Potrivit BERD, amploarea impactului va depinde de rezervele fiscale și externe ale fiecărei țări și de capacitatea de a face față acestor șocuri.