Renato Usatîi critică anularea proiectului feroviar Vălcineț–Ocnița–Bălți–Ungheni

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că anularea proiectului de reconstrucție a infrastructurii feroviare pe coridorul Vălcineț–Ocnița–Bălți–Ungheni este „un absurd total”. El a explicat că la acest proiect complex s-a lucrat ani la rând, iar abandonarea lui în contextul actual reprezintă o decizie „neinspirată”.

„Tocmai acum nu este momentul potrivit pentru așa ceva. Trebuie să fim pregătiți, pentru că, dacă există un hub pentru reconstrucția Ucrainei, trebuie să ai infrastructură”, a subliniat Renato Usatîi.

Deputatul a subliniat că chiar dacă traficul feroviar a scăzut temporar din cauza războiului din țara vecină, autoritățile ar trebui să privească pe termen lung: „Trebuie să ne uităm la ce va fi peste un an, peste doi, peste trei”.

În acest context, Usatîi menționează că proiectul nu doar ar fi modernizat transportul de pasageri, dar ar fi facilitat și transportul de marfă, contribuind inclusiv la sprijinirea Ucrainei în procesul de reconstrucție. În argumentarea poziției sale, președitele Partidului Nostru a oferit exemplul Turciei, care a început încă de la debutul războiului pregătirile pentru a deveni un hub logistic pentru reconstrucția Ucrainei.

„Noi avem deja proiectarea și finanțarea stabilite. Nu mai suntem la etapa de identificare a finanțării”, a precizat el.

Totodată, Renato Usatîi a evidențiat avantajele transportului feroviar, pe care îl consideră unul dintre cele mai confortabile și previzibile mijloace de transport la nivel global, în lipsa ambuteiajelor și a altor factori care afectează transportul rutier.

Vicepremierul Vladimir Bolea a anunțat anularea contractului de circa 80 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii feroviare, parte a inițiativei „Moldova Solidarity Lanes”.