Echipa națională de fotbal a R. Moldova a pierdut amicalul cu Lituania

Echipa națională de fotbal a Republica Moldova a pierdut primul meci disputat în acest an, fiind învinsă de Lituania, scor 0:2, într-un meci amical jucat la Chișinău. Balticii au marcat câte un gol în fiecare repriză.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 33, prin Justas Lasickas, care a înscris cu o lovitură de cap după o fază construită din mai multe pase rapide. „Tricolorii” au reacționat peste doar câteva minute, ratând o ocazie importantă: după un corner, Sergiu Perciun a șutat periculos, însă mingea, ușor deviată, a trecut pe lângă poartă.

După pauză, naționala Moldovei a fost din nou aproape de egalare. Sergiu Perciun a șutat din careu, portarul a respins, iar faza a continuat cu o centrare către Petru Popescu, care a trimis mingea cu capul în bară.

Lituania și-a majorat avantajul în minutul 71, când Gvidas Gineitis, jucător legitimat la FC Torino, a marcat spectaculos cu un șut din afara careului, fără șanse pentru portarul Emil Tîmbur.

Partida a consemnat și debutul a patru jucători la prima reprezentativă: Ion Cărăruș și Petru Popescu au fost titulari, iar în timpul meciului au intrat Daniel Tonica și Nicolae Rotaru.

Următorul meci al naționalei Moldovei este programat pentru luni, 30 martie, în deplasare, contra selecționatei din Cipru. Amicalul se va disputa la Nicosia, cu începere de la ora 19:00.