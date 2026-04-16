Moldova rămâne fără forță de muncă! Tinerii pleacă în străinătate

Republica Moldova a înregistrat un nou record negativ în ceea ce privește migrația forței de muncă, pierzând într-un singur an echivalentul populației active din două raioane.

Experții și reprezentanții mediului de afaceri avertizează că fenomenul afectează tot mai puternic economia și capacitatea companiilor de a-și continua activitatea.

„Anul trecut am ajuns la un record negativ. Moldova a pierdut, într-un singur an, forță de muncă echivalentă cu cea existentă în două raioane. Atât de prost nu a fost niciodată. Practic, două raioane au fost șterse din economia țării”, a declarat expertul economic Viorel Gârbu.

Reprezentanții sindicatelor susțin că migrația este determinată nu doar de nivelul salariilor, ci și de condițiile de muncă și calitatea vieții, fiind necesare politici care să încurajeze revenirea cetățenilor din diasporă.

„Am vorbit mult timp despre emigrație, dar acum discutăm și despre imigrație. Forța de muncă a plecat, iar acum ne confruntăm cu importul de lucrători”, a declarat Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova.

Exodul este resimțit direct de mediul de afaceri. Potrivit directorului executiv al Confederației Naționale a Patronatelor, Vladislav Caminschi, plecarea angajaților nu este determinată exclusiv de salarii.

„Lumea pleacă inclusiv atunci când are venituri mai mari, ceea ce arată că nu doar salariul este factorul decisiv”, a subliniat acesta.

Pe piața muncii se conturează un dezechilibru major: numărul locurilor de muncă vacante depășește numărul persoanelor aflate în căutarea unui job.

„Solicitările angajatorilor sunt mai numeroase decât persoanele care își caută un loc de muncă. Businessul are dificultăți serioase în a găsi lucrători”, a explicat Viorel Gârbu.

Disparitățile regionale rămân o problemă majoră care alimentează migrația. Dacă în Chișinău nivelul de trai se apropie de minimul din Uniunea Europeană, în alte regiuni situația este mult mai dificilă.

Pe lângă deficitul de personal, economia este afectată și de munca informală, în special în domenii precum agricultura, construcțiile sau HoReCa. Autoritățile recunosc amploarea fenomenului, deși indică unele progrese.

„Indicatorul ocupării informale a scăzut la 18%. Inspectoratul de Stat al Muncii a depistat peste 8.000 de persoane fără contract, dintre care peste 6.000 au fost ulterior formalizate”, a declarat Mihai-Gabriel Ciobanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii.

Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai accentuate scăderi demografice din Europa. În ultimii 33 de ani, țara a pierdut peste 30% din populație, iar între 2019 și 2025 numărul locuitorilor s-a redus cu peste 260.000. În prezent, populația este estimată la aproximativ 2,38 milioane de persoane.

În aceste condiții, experții avertizează că, fără măsuri eficiente pentru stimularea pieței muncii și creșterea nivelului de trai, exodul populației active va continua, afectând pe termen lung dezvoltarea economică a țării.