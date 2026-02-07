Nemerenco, dezvǎluiri de la şedințele de Guvern: Se trag sforile

Mai multe proiecte de lege care se aflau pe ordinea de zi a ședințelor de Guvern ajungeau sǎ „disparǎ”, susține fosta ministra a Sănătății, Ala Nemerenco, care dǎ de înțeles cǎ în mod intenționat proiectele ajungeau sǎ fie blocate.

Afirmațiile au fost fǎcute în cadrul Podcastului Lorenei, însǎ a evitat sǎ dea numele persoanelor și motivul pentru care proiectele ajungeau sǎ fie puse pe pauzǎ.

Aceasta a spus cǎ: „Te trezești cu proiectele blocate. Se ajunge uneori la nivel foarte înalt. Se trag sforile”.

Într-un podcast de la Europa Liberă, fosta ministră a Sănătății, a declarat cǎ nu se aștepta să fie exclusă din noua echipă guvernamentală. Ea a menționat că nu a primit nicio explicație directă nici din partea formațiunii politice, nici de la Președinție. Nemerenco a intuit „semnul despărțirii” în momentul în care Maia Sandu i-a conferit „Ordinul Republicii”.

Ala Nemerenco și-a încheiat mandatul de ministră a Sănătății pe 31 octombrie 2025. Funcția de ministru al Sănătății în noua garnitură guvernamentală a fost preluată de fostul rector al Universității de Stat de Farmacie și Medicină, Emil Ceban.