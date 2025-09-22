Moldova, sub lupa mascaților: peste 250 de percheziții într-un dosar de destabilizare

Republica Moldova a devenit scena unei operațiuni fără precedent: peste 250 de percheziții au fost efectuate simultan în mai multe localități, vizând peste 100 de persoane suspectate de implicare într-un plan de destabilizare coordonat din exterior.

Forțe speciale ale poliției, procurori și ofițeri SIS au intrat în acțiune în locuințe, sedii și puncte de interes, căutând probe care să confirme suspiciunile legate de finanțări obscure și acțiuni organizate menite să influențeze ordinea publică.

Autoritățile transmit că descinderile fac parte dintr-un dosar penal complex, care urmărește conexiuni între grupări locale și rețele externe. Oficialii subliniază că securitatea națională este pusă pe primul plan, iar statul trebuie să prevină orice tentativă de haos social.

În același timp, opoziția denunță ceea ce numește „o campanie de intimidare”. Igor Dodon a declarat că perchezițiile ar fi motivate politic și ar urmări compromiterea PSRM chiar înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Guvernarea respinge acuzațiile și afirmă că legea se aplică tuturor în mod egal, indiferent de apartenența politică. Oficialii susțin că ancheta este strict juridică, fără legături cu campania electorală.

Rămâne de văzut ce probe vor fi prezentate și dacă ancheta se va transforma în dosare de trimitere în judecată. Până atunci, societatea rămâne împărțită între cei care văd în operațiune un pas necesar pentru securitate și cei care o consideră o armă politică.