Moldova, următoarea țintă a lui Putin? Analist politic român: După dezastrul militar din Ucraina, Rusia nu are putere să atace pe nimeni

Analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat de jurnalista Ana Maria Păcuraru, în cadrul emisiunii „La Raport de Zi” de la Realitatea Plus, dacă există riscul ca Republica Moldova să fie următoarea țintă a lui Vladimir Putin, așa cum a avertizat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Domnul Zelenski are în discursul său mereu tendința de a implica NATO și alte state în războiul cu Rusia. Este un reflex normal fiindcă Ucraina are nevoie de sprijin și primește acest sprijin, fără doar și poate, doar că nu îl primește în sensul în care ar dori Ucraina, o participare directă a NATO la acest război. Președintele Americii, Joe Biden, a avut înțelepciunea să nu bage NATO în acest conflict. Faptul că armata ucraineană este sprijinită intens cu armament și informații este un lucru pozitiv. Atunci, ținând seama că România și Republica Moldova, oricum le-aș da, sunt țări surori, asta e situația, președintele Zelenski a atras atenția asupra Republicii Moldova. Eu nu cred în acest moment că Rusia mai are putere să atace pe cineva.

După dezastrul militar din Ucraina, Rusia nu are putere să atace pe nimeni. Sigur, veți spune că „da, dar Republica Moldova….”. Stați să ajungă, că trebuie să treacă prin Ucraina. Ori, rușii pierd pe linie, că de aia vedem și atrocitățile, și masacrele, și ce vreți dumneavoastră. Pierd în continuare, au pierdut jumătate din numărul de tancuri, un număr uriaș de avioane și elicoptere, militarii, care sunt tăcuți și neadaptați, care sunt niște bestii monstruoase, cum sunt cei care au torturat și ucis oameni în Bucea, și se pare că nu numai acolo. Deci nu cred că este un pericol în acest moment. Singurul pericol este ca totuși Kremlinul să își piardă busola și să lanseze un atac nuclear, deși și aici Putin nu mai este de unul singur. Cu siguranță, toți ceilalți din jurul lui au văzut dimensiunile dezastrului, confiscarea de bunuri în străinătate, confiscarea de palate, iahturi, conturi de zeci de miliarde de euro. Lucrurile astea nu rămân fără consecințe.”, a declarat Bogdan Chirieac.