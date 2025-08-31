Vizita la Chișinău a președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a premierului Poloniei la Chișinău, Donald Tusk, cu ocazia Zilei Independenței, este salutabilă, dar deloc întâmplătoare. Această vizită de nivel înalt a avut scopul să compenseze lipsa rezultatelor concrete ale guvernării PAS, care controlează întreaga putere în țară. Declarația a fost făcută de către președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul emisiunii „Gonța Media”.

Potrivit lui Lupu, „după încrederea masivă acordată la alegerile din 2019, acum societatea moldovenească vede aceste gesturi mai degrabă ca pe o manevră electorală. Oamenii ar fi preferat investiții reale, programe de sprijin și crearea de locuri de muncă, nu pierderea a zeci de mii de joburi. Dialogul cu Europa există, însă acesta trebuie să se simtă în viața de zi cu zi a oamenilor”, a precizat președintele „Respect Moldova”.

La întrebarea „De ce liderii europeni susțin în continuare guvernarea PAS?”, Marian Lupu a punctat că motivul principal este loialitatea actualei guvernări față de marile puteri.

„Pentru că este o guvernare obedientă, care urmează strict directivele externe și nu luptă pentru interesele propriei țării. În contextul geopolitic actual, marcat de războiul din Ucraina, o astfel de guvernare este „potrivită” pentru anumite cancelarii europene”, a menționat Lupu.

Liderul „Respect Moldova” a concluzionat că „țara noastră are nevoie de o guvernare care să lupte cu adevărat pentru binele său, nu al mentorilor ideologici din exterior. Iar această situație poate fi schimbată odată cu alegerile parlamentare din 28 septembrie”.