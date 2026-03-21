România oferă un nou lot de echipamente și materiale pentru intervenții pe Nistru

România oferă Republicii Moldova un nou lot de echipamente și materiale pentru gestionarea situației generate de poluarea fluviului Nistru.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a mulțumit partenerilor români pentru sprijinul acordat.

„Noi echipamente și materiale din partea României se îndreaptă chiar în aceste momente spre Nistru! Mulțumim România!”, a spus Gheorghe Hajder.

Acesta este cel de-al patrulea lot de ajutor oferit de partea română în contextul crizei de poluare a Nistrului, fiind parte a eforturilor comune de protejare a mediului și de reducere a riscurilor pentru populație.

Mai multe localități din nordul țării, inclusiv municipiul Bălți și raioanele Soroca, Sângerei și Florești, au rămas timp de câteva zile fără apă potabilă, în urma poluării fluviului Nistru cu substanțe petroliere. Poluarea Nistrului s-a produs din cauza atacului rus asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, în noaptea de 6 spre 7 martie, când exploziile au provocat deversări de uleiuri tehnice și produse petroliere în apă.