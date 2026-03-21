MAE, despre accidentul fatal cu autocarul din Moldova: Șoferul ar fi adormit la volan

Ministerul Afacerilor Externe anunță că o persoană a murit, iar alte 15 au fost transportate la spital după accidentul produs în dimineața zilei de 21 martie în județul Vaslui, România. În autocarul implicat în accident se aflau 50 de persoane, iar autoritățile române au activat Planul Roșu de intervenție.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a informat că, în dimineața zilei de 21 martie, în jurul orei 05:00, s-a produs un accident rutier grav în România, pe traseul dintre localitățile Tutova și Priponești, în județul Vaslui.

Potrivit informațiilor recepționate de Consulatul General al Republicii Moldova la Iași, în autocarul implicat în accident se aflau 50 de persoane.

În urma accidentului au fost înregistrate 16 victime. O persoană a decedat, 15 persoane au fost transportate la spitalele din Tecuci și Bârlad pentru îngrijiri medicale, iar unul dintre șoferi a refuzat internarea.

Autoritățile române au activat Planul Roșu de intervenție pentru a gestiona situația și pentru a mobiliza rapid echipajele de intervenție.

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași se află în contact permanent cu autoritățile române și cu unitățile medicale implicate în intervenție.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, rudele persoanei decedate și ale persoanelor rănite au fost deja informate despre cele întâmplate. În același timp, compania de transport a asigurat preluarea pasagerilor care nu au fost afectați de accident.

Misiunea diplomatică a Republicii Moldova acordă sprijin consular persoanelor implicate în accident. De asemenea, autoritățile sunt pregătite să ofere asistență pentru repatrierea corpului neînsuflețit și monitorizează starea persoanelor rănite.

Totodată, reprezentanții consulatului au precizat că, dacă va fi necesar, poate fi inițiată și procedura de repatriere medicală a răniților.

Circumstanțele în care s-a produs accidentul sunt investigate de autoritățile competente din România. Una dintre ipotezele analizate este adormirea la volan.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că va reveni cu informații actualizate pe măsură ce vor apărea noi detalii despre acest caz.