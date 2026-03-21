Nord News: Scumpirile la carburanți îi sperie pe bălțeni: Poate ajunge și la 100 de lei

După ce criza apei pare să se fi încheiat, locuitorii municipiului Bălți se confruntă cu o altă problemă – scumpirea carburanților. Prețurile la benzină și motorină se apropie de 30 de lei pentru un litru, iar oamenii se tem că acestea ar putea continua să crească.

După perioada dificilă provocată de criza apei, locuitorii municipiului Bălți sunt îngrijorați de creșterea prețurilor la carburanți. Benzina și motorina se apropie de pragul de 30 de lei pentru un litru, iar unii șoferi se tem că scumpirile ar putea continua, transmite Timpul.md cu referire la nordnews.md.

Mai mulți bălțeni spun că nivelul actual al prețurilor este deja ridicat, iar în contextul instabilității internaționale există temeri că acestea ar putea crește și mai mult.

Unii locuitori ai municipiului consideră că prețul benzinei ar putea ajunge chiar și la aproximativ 40 de lei pentru un litru, în timp ce alții spun că evoluția prețurilor nu depinde de oamenii obișnuiți, care pot doar să urmărească situația.

Un bălțean a menționat că scumpirea combustibilului îl afectează inclusiv în plan personal, deoarece obișnuia să călătorească frecvent împreună cu soția. Potrivit acestuia, informațiile privind posibila majorare a prețului combustibilului pentru aviație ar putea duce și la scumpirea biletelor de avion.

Unii locuitori pun creșterea prețurilor pe seama contextului geopolitic și a conflictelor internaționale, menționând că statele fără resurse naturale sunt mai vulnerabile la astfel de evoluții.

În același timp, oamenii spun că majorarea prețurilor la carburanți nu îi va determina neapărat pe șoferi să renunțe la utilizarea mașinilor. Mulți consideră că deplasarea cu automobilul rămâne o necesitate, chiar dacă prețurile vor continua să crească.

Unii locuitori ai municipiului au declarat că, deși numărul șoferilor ar putea scădea în cazul unor scumpiri semnificative, utilizarea mașinii rămâne pentru mulți o necesitate.

Datele arată că de la începutul anului benzina s-a scumpit cu peste 21%, iar motorina cu peste 40%. Creșterile au loc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al blocării Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului.

În același timp, nivelul actual al stocurilor de carburanți generează îngrijorări. Rezervele sunt estimate la aproximativ 16 zile pentru benzină, 11 zile pentru gaz petrolier lichefiat (GPL) și doar opt zile pentru motorină.

Autoritățile dau însă asigurări că aprovizionarea continuă. Ministerul Energiei a anunțat că doar în data de 19 martie au fost aduse în Republica Moldova peste 2.600 de tone de motorină și peste 400 de tone de benzină.

Pentru a preveni apariția unor situații similare în viitor, autoritățile pregătesc un nou cadru legislativ privind constituirea unor stocuri strategice de carburanți, care ar urma să asigure rezerve echivalente cu aproximativ 90 de zile de consum net.