Relațiile comerciale cu UE, discutate la Bruxelles de Osmochescu și un oficial al CE

Cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană continuă să se consolideze, înregistrând progrese în domeniul exporturilor, al alinierii legislației și al implementării standardelor europene. Declarația a fost făcută de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, după o întrevedere la Bruxelles cu Sabine Weyand, director general pentru Comerț și Securitate Economică la Comisia Europeană.

Discuțiile au vizat evoluțiile înregistrate de Republica Moldova în domeniul comercial în perioada 2025 – 2026 și impactul acestora asupra relațiilor economice cu Uniunea Europeană.

Potrivit șefului MDED, progresele realizate contribuie la atragerea investițiilor străine și la crearea de noi locuri de muncă, consolidând dezvoltarea economică durabilă a țării.

Oficialul a menționat că, prin reforme și politici orientate către piața europeană, Republica Moldova își întărește statutul de partener de încredere în lanțurile comerciale internaționale.