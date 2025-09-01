Moldovenii din Italia pot solicita pensii direct de acasă: Acordul intră în vigoare

De la 1 septembrie 2025, moldovenii care au muncit sau muncesc în Italia pot depune cereri pentru pensii și alte prestații sociale fără drumuri inutile. Acordul moldo-italian privind securitatea socială a intrat oficial în vigoare, facilitând accesul la drepturi pentru zeci de mii de cetățeni.

Procedura este simplificată: cererile pot fi depuse fie în Republica Moldova, prin CNAS, fie în Italia, la instituția omoloagă INPS. Alegătorii pot decide în funcție de locul de reședință și comoditate.

Un beneficiu esențial al acestui acord este totalizarea stagiilor de cotizare din ambele țări. Astfel, chiar și cei care nu au un stagiu complet într-un singur stat pot obține pensie, fiecare parte plătind proporțional cu contribuțiile realizate.

Cetățenii vor putea accesa pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, pensii de urmaș, dar și indemnizații pentru accidente de muncă. Plățile se vor face direct în conturile bancare, indiferent dacă acestea sunt deschise în Italia sau în Moldova.

Estimările arată că, până în 2034, aproximativ 25 000 de moldoveni vor beneficia efectiv de pensii în baza acestui acord. Totodată, sute de mii de cetățeni care au cotizat la sistemul italian își vor putea valorifica contribuțiile.

Pentru o mai bună informare, în lunile septembrie și octombrie vor fi organizate sesiuni cu experți ai CNAS în marile orașe italiene. Acolo, diaspora va primi explicații detaliate despre proceduri, acte necesare și pași concreți.