Motorina a spart bariera de 27 de lei. Cât a ajuns să coste benzina

Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 17 martie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 50 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 81 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Așadar, litrul de benzină va costa 26,72 lei, iar cel de motorină 27,05 lei.

Pe 5 martie, benzina s-a scumpit cu 20 bani, iar prețul motorinei a crescut cu 56 bani.

Pentru data de 6 martie, prețul motorinei a fost majorat cu 47 de bani, iar al benzinei cu 16 bani.

Carburanții s-au scumpit și în perioada 7 – 9 martie. Litrul de benzină a costat cu 21 bani mai mult, iar cel de motorină s-a scumpit cu 63 bani.