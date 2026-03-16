Șoferii români trec Prutul pentru carburanți mai ieftini. Cât este diferența de preț

Tot mai mulți șoferi din România, în special din Iași, vin în Republica Moldova pentru a-și alimenta mașinile, atrași de prețurile mai mici la carburanți. Într-un videoclip filmat zilele trecute la o benzinărie din Sculeni, raionul Ungheni, apar mai multe automobile cu numere românești la pompe, după scumpirea benzinei și motorinei peste Prut.

Autorul imaginilor a scris că „tot Iașiul este la PECO la moldoveni după ce s-a scumpit motorina”.

În comentariile la videoclip, utilizatorii discută despre diferența de preț la carburanți și pun mai multe întrebări legate de alimentarea în Republica Moldova. Printre acestea se numără calitatea motorinei, timpul de așteptare la frontieră, necesitatea vinietei sau moneda în care se poate achita la benzinării.

Unii utilizatori afirmă că au alimentat de mai multe ori în Republica Moldova fără să întâmpine probleme, în timp ce alții își exprimă îngrijorarea cu privire la calitatea carburantului.

Diferența de preț dintre cele două țări este semnificativă. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică din R. Moldova, pentru perioada 14–16 martie 2026, prețul maxim stabilit pentru benzina A95 în Republica Moldova este de 26,22 lei/litru, iar pentru motorină – 26,24 lei/litru.

În România, potrivit prețurilor afișate la unele benzinării, benzina standard 95 costă aproximativ 8,51 lei românești pe litru (circa 32,93 lei moldovenești), iar motorina standard aproximativ 9,05 lei românești pe litru (circa 35,02 lei moldovenești).

Astfel, diferența poate ajunge la aproximativ 6–9 lei pentru fiecare litru de carburant. Pentru un plin de 50 de litri, economia poate depăși câteva sute de lei, motiv pentru care unii șoferi din România aleg să treacă frontiera pentru a alimenta în Republica Moldova.

În România, prețul carburanților nu este plafonat, spre deosebire de Republica Moldova. În contextul crizei provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, Guvernul de la București analizează mai multe scenarii pentru a evita noi scumpiri. Printre măsurile luate în calcul se numără reducerea temporară a accizei, acordarea unor forme de sprijin pentru transportatori și agricultori sau diversificarea surselor de aprovizionare cu petrol.