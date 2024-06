multivitaminele nu ajută oamenii să trăiască mai mult

Un studiu ia constatat că administrarea zilnică de multivitamine nu îi ajută pe oameni să trăiască mai mult şi poate chiar creşte riscul unei morţi premature, scrie The Guardian, conform News.ro.

Cercetătorii din SUA au analizat fişele medicale a aproape 400.000 de adulţi care nu sufereau de boli majore pe termen lung pentru a vedea dacă multivitaminele le reduc riscul de deces în următoarele două decenii, În loc să trăiască mai mult, persoanele care au consumat zilnic multivitamine au fost puţin mai predispuse decât cele care nu au consumat multivitamine să moară în perioada studiată, ceea ce a determinat cercetătorii guvernamentali să comenteze că “utilizarea multivitaminelor pentru a îmbunătăţi longevitatea nu este susţinută”. Aproape jumătate dintre adulţii din Regatul Unit iau multivitamine sau suplimente alimentare o dată pe săptămână sau mai mult, făcând parte dintr-o piaţă internă în valoare de peste o jumătate de miliard de lire sterline anual. În SUA, o treime dintre adulţi utilizează multivitamine în speranţa de a preveni bolile.

Piaţa globală a suplimentelor este estimată la zeci de miliarde de dolari în fiecare an. Care sunt pericolele Dar, în ciuda popularităţii multivitaminelor, cercetătorii au pus la îndoială beneficiile pentru sănătate şi chiar au avertizat că suplimentele pot fi dăunătoare. În timp ce sursele alimentare naturale de beta-caroten protejează împotriva cancerului, de exemplu, suplimentele de beta-caroten pot creşte riscul de cancer pulmonar şi de boli de inimă, sugerând că suplimentelor le lipsesc ingrediente importante. În acelaşi timp, fierul, care este adăugat la multe multivitamine, poate duce la supraîncărcarea cu fier şi poate creşte riscul de boli cardiovasculare, diabet şi demenţă.

Pentru cea mai recentă lucrare, dr. Erikka Loftfield şi colegii săi de la Institutul Naţional de Cancer din Maryland au analizat datele din trei studii majore privind sănătatea din SUA. Toate au fost lansate în anii 1990 şi au adunat detalii privind utilizarea zilnică a multivitaminelor de către participanţi. Înregistrările au vizat 390.124 de adulţi în general sănătoşi, care au fost urmăriţi timp de mai mult de 20 de ani. Cercetătorii nu au găsit nicio dovadă că multivitaminele administrate zilnic au redus riscul de deces şi au raportat, în schimb, un risc de mortalitate cu 4% mai mare în rândul utilizatorilor în primii ani de urmărire. Riscul mai mare de deces poate reflecta daunele pe care multivitaminele le pot provoca sau o tendinţă a oamenilor de a începe să consume zilnic multivitamine atunci când dezvoltă o boală gravă. Detaliile sunt publicate în Jama Network. Când sunt utile Dr. Neal Barnard, profesor de medicină la Universitatea George Washington şi co-autor al unui comentariu publicat alături de studiu, a declarat că vitaminele sunt utile în cazuri specifice. Din punct de vedere istoric, marinarii au fost salvaţi de scorbut de vitamina C, în timp ce betacarotenul, vitaminele C şi E şi zincul par să încetinească degenerarea maculară legată de vârstă, o afecţiune care poate duce la pierderea severă a vederii. De asemenea, este posibil ca vitaminele să fie benefice fără a reduce riscul de deces timpuriu. Un studiu preliminar efectuat în 2022 a găsit dovezi că multivitaminele ar putea încetini declinul cognitiv la bătrâneţe, dar sunt necesare mai multe cercetări.

