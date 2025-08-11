Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM și cheamă toate partidele de orientare social-democrată la dialog înaintea alegerilor parlamentare

Fostul președinte și fondator al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Dumitru Diacov, a lansat un apel către foștii săi colegi democrați să se adune și să meargă împreună în alegerile parlamentare din toamnă. Într-un mesaj postat pe Facebook, acesta se arată convins că mai multe partide cu același fond identitar nu pot intra în parlament în mod separat și nu fac decât să disperseze votul.

Mesajul fostului lider PDM este adresat în particular PSDE, „Respect Moldova” și Partidul Democrat Modern, care, potrivit lui, provin din același nucleu politic și se adresează aceluiași electorat.

„Startul campaniei electorale parlamentare este tot mai aproape. Agitația politică și activismul partinic tot mai evident. Cam tot așa poate deveni și rezultatul. Dacă liderii partidelor nu vor demonstra înțelepciune. Practica de până acum ne demonstrează ca nu pot trece pragul electoral mai multe partide de aceiași orientare. Nu în zadar pe stânga s-a creat un bloc din 4 partide…”, menționează Diacov în mesajul său

Potrivit lui, PAS s-a pornit la drum singur, unioniștii, înregimentați în mai multe tabere, încearcă să ademenească electoratul cu declarații îndrăznețe, dar „nerealiste, în condițiile în care Cotroceniul are opțiuni clare în această campanie”.

„În calitate de fondator a Partidului Democrat, pe mine mă interesează mai mult ce se întâmplă pe segmentul de centru-stânga. În afară de blocul Alternativa, cel puțin 3 partide, liderii și activiștii cărora au crescut în ograda clasicului PDM, vor merge la electorat. Nu vreau astăzi să ghicesc cine din ei va fi mai norocos. Sunt, însă convins, ca majoritatea activiștilor, care reprezintă astăzi PSDE, Respect Moldova și Partidul Democrat Modern, doresc să revină la PDM-ul clasic. De fapt, și M. Lupu, și T. Ulianovschi, dar și cei de la PD-ul lui B. Foca au încercat să discute câte ceva în acest sens”, dezvăluie Diacov.

În acest context, el le recomandă foștilor colegi să lase orgoliile la o parte și să găsească o formulă de compromis.

„Pentru ca cineva din fostii colegi de partid să fie prezent în viitorul parlament este nevoie de un efort mai semnificativ. Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea. De a reveni nu numai la denumirea clasică, PDM, ci și la tradițiile, viziunile și comportamentul politic al Partidului Democrat. Socialiștii europeni trebuie să aibă un partener serios în viitorul parlament al Republicii Moldova”, a conchis fostul lideri democrat, Dumitru Diacov.