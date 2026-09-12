Ce se întâmplă dacă ai o amendă neachitată și bani în cont? Explicațiile Victoriei Belous

Persoanele fizice care au datorii sau amenzi neachitate ar putea avea banii retrași direct din conturile bancare de către Serviciul Fiscal de Stat, fără ca dosarul să mai ajungă la executorul judecătoresc. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, spune că autoritățile pregătesc un mecanism automatizat prin care statul să recupereze mai rapid restanțele. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.

Potrivit ministrei, Fiscul deține deja informații despre conturile bancare ale persoanelor fizice. În prezent, însă, pentru recuperarea unei datorii este nevoie de pregătirea și transmiterea documentelor către un executor judecătoresc, care inițiază procedura de executare și încasează banii.

Prin modificările propuse, acest pas ar urma să fie eliminat. Astfel, dacă o persoană are o datorie ajunsă la executare și are bani în cont, Serviciul Fiscal va putea aplica direct măsurile de executare.

„Eliminăm executorul judecătoresc din acest proces, eliminăm costurile care le suportă tot cetățeanul restanțier”, a explicat Victoria Belous.

Ministra precizează însă că banii nu vor fi retrași imediat după stabilirea unei amenzi sau a unei datorii. Persoana va avea mai întâi la dispoziție termenul legal pentru achitarea benevolă. În cazul amenzilor, acesta este, de regulă, de 30 de zile.

„La moment când s-a stabilit amenda, ai 30 de zile să achiți benevol. Nimeni nu îți face măsuri de executare silită. Dacă a trecut acest termen și tu nu ai plătit amenda, atunci intervine Fiscul cu măsuri de executare silită”, a explicat ministra.

Belous spune că noul sistem ar trebui să reducă timpul și cheltuielile necesare pentru recuperarea restanțelor. Autoritățile lucrează deja la automatizarea procesului, astfel încât acesta să se desfășoare fără intervenții subiective din partea funcționarilor.

Totodată, ministra dă asigurări că pensiile și indemnizațiile sociale nu vor putea fi urmărite pentru achitarea datoriilor, iar prevederile privind bunurile care nu pot fi supuse executării vor fi respectate.

„Scopul acestor modificări a fost să optimizăm unele procese care sunt la Serviciul Fiscal, să nu cheltuim bani pentru ele, dar nici să nu punem povara pe cetățeni”, a declarat Victoria Belous.