Munteanu: Moscova vrea să recruteze soldați prin cetățenia oferită transnistrenilor

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă în regim simplificat. Autoritățile de la Chișinău îndeamnă populația din stânga Nistrului să fie vigilentă, iar experții consideră că măsura ar putea avea legătură cu necesarul de recrutare al armatei ruse.

Potrivit documentului semnat de liderul de la Kremlin, solicitanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să locuiască permanent în regiunea transnistreană. În decret se menționează că măsura este introdusă „în scopul protecției drepturilor și libertăților omului și cetățeanului”.

Documentul prevede, de asemenea, posibilitatea acordării cetățeniei ruse copiilor rămași fără îngrijire părintească, care locuiesc permanent în regiune.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a îndemnat cetățenii din regiunea transnistreană să fie atenți la astfel de oferte. Potrivit acestuia, Rusia se confruntă cu pierderi tot mai mari pe frontul din Ucraina, iar numărul celor recrutați ar fi în scădere.

„Dacă vă uitaţi la rata de recrutare a soldaţilor, rata este în scădere şi pierderile armatei ruseşti devin tot mai mari. Eu cred că e, într-un fel, şi o modalitate de a atrage cât mai mulţi soldaţi în armata rusă. Să se gândească, să folosească creierii. Asta e. Noi îi îndemnăm să se încadreze în câmpul nostru de muncă. Știţi că foarte muţi transnistreni se folosesc de serviciile sociale, medicale, dar ar trebui să se încadreze şi în spaţiul fiscal al RM”, a declarat Alexandru Munteanu.

Rusia a aplicat mecanisme similare în alte regiuni separatiste sau ocupate. Înainte de anexarea Crimeei și înaintea recunoașterii autoproclamatelor așa-zise republici populare Donețk și Lugansk, Kremlinul a introdus proceduri simplificate pentru acordarea cetățeniei ruse locuitorilor acestor teritorii.

Avocatul Promo-LEX Vadim Vieru consideră că decretul apare în contextul accelerării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și ar urmări mai multe scopuri, inclusiv intimidarea Guvernului de la Chișinău și blocarea acestui proces.

„Vine acum în contextul în care procesul de integrare se accelerează. Are mai multe scopuri pe care vrea să le obţină, pentru a intimida Guvernul Republicii Moldova şi a stabili impedimente în procesul de integrare, scop propagandistic şi scopul de dublare a unor procese ce au loc în contextul războiului hibrid”, a declarat Vadim Vieru.

Experții atrag atenția că, deși Moscova invocă protecția drepturilor omului în regiunea transnistreană, Federația Rusă a fost găsită responsabilă, în mai multe cauze examinate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru încălcări comise în stânga Nistrului.

Potrivit datelor citate, CEDO a emis peste 60 de hotărâri în care Federația Rusă poartă responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, inclusiv pentru detenții ilegale, tortură, încălcarea dreptului la educație și limitarea libertății de exprimare.