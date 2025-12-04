Nagacevschi: Miza dosarului Plahotniuc nu este elucidarea furtului miliardului. Acest lucru o confirmă chiar și procurorii

Procurorii de caz în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi confirmat că miza cauzei penale „nu este elucidarea furtului miliardului”. Această afirmație a fost făcută de observatorul independent Fadei Nagacevschi, care se referă la o declarație făcută de acuzatori în timpul unei ședințe de judecată.

„Nu am înțeles strategia organului de urmărire penală. În momentul în care justificau obiecțiile împotriva invitării martorilor apărării, a răsunat o frază interesantă din partea acuzatorului: că aici noi nu vizăm fenomenul furtului miliardului. Încerc să obțin înregistrarea audio din instanță pentru a confirma dacă a fost menționată această frază. Atunci asistăm la o manipulare crasă a opiniei publice că pe dosarul Plahotniuc se examinează furtul miliardului, dar dacă declarația acuzatorului este adevărată, reieșind din modul în care este format dosarul, apar dubii serioase cu privire la scopul acestuia. Se pare că scopul nu este elucidarea furtului miliardului, ci condamnarea rapidă a lui Plahotniuc, cu încălcarea standardelor statului de drept, ceea ce ar genera un grav deserviciu pentru Republica Moldova din perspectiva integrării europene”, a declarat Fadei Nagacevschi la emisiunea N4.