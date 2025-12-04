Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru companiile cu cifră de afaceri până la 3,2 milioane de lei – peste 5.000 de contribuabili vor fi eliberați de povara TVA

Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul din obiectivele asumate de Partidul Nostru în cadrul campaniei electorale pentru parlamentare, pe care astăzi formațiunea politică îl transformă în fapte.

În cadrul unui briefing de presă susținut la Parlament, Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, a argumentat că plafonul actual al TVA, de 1,2 milioane lei, a fost stabilit în 2018. Între timp, economia a trecut prin șocuri majore, iar inflația cumulativă între anii 2018 și 2024 a depășit 50%.

„Menținerea acestui prag învechit nu mai reflectă realitatea economică. Din cauza acestui plafon, mulți antreprenori mici ajung să își împartă activitatea în mai multe părți, doar să evite statutul de plătitor TVA. Aceasta complică munca și stimulează economia informală”, a declarat Constantin Cuiumju.

Potrivit datelor prezentate, în agricultură, fermierii care dețin peste 200 de hectare devin rapid plătitori TVA și trebuie să achite sume pe care de multe ori nu le pot recupera: „Practic, munca lor, investițiile lor, viitorul satelor sunt împovărate”.

Deputatul a mai spus că măsura propusă va avea efecte imediate. Peste 5.000 de contribuabili mici vor fi eliberați de povara raportării TVA și se vor putea concentra pe dezvoltarea afacerilor. Iar reducerea presiunii birocratice va încuraja afacerile să activeze la alb și va diminua evaziunea fiscală.

Potrivit notei de argumentare a proiectului, pe termen scurt, bugetul va încasa aproximativ 180-220 milioane lei mai puțin. Dar acești bani vor rămâne în economie, la antreprenori și agricultori, care îi reinvestesc și creează locuri de muncă. Pe termen mediu, statul va câștiga mai mult prin creșterea activității economice și reducerea costurilor administrative.

„Aceasta nu este doar o măsură tehnică, ci un sprijin real pentru oamenii care muncesc, pentru fermieri și antreprenori. Noi am înregistrat proiectul pentru voi și îl vom duce mai departe”, a conchis Constantin Cuiumju.