Șeful Direcției Locativ-Comunale, reținut după perchezițiile de dimineață. Milioane de lei și euro, găsite de ofițerii CNA în instituție

Șapte persoane, printre care patru funcționari publici cu statut de conducători, inclusiv șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei reprezentanți ai unor agenți economici, au fost reținute în această dimineață de Centrul Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție.

Reținerile au fost efectuate după percheziții desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, vizând mai mulți șefi de direcții și servicii din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău, precum și reprezentanți ai unor agenți economici.

Potrivit probelor administrate, funcționarii publici reținuți sunt suspectați că, începând cu anul 2024 și până în prezent, ar fi pus în aplicare o schemă de pretindere, acceptare și primire ilegală, sistemică, de comisioane din valoarea licitațiilor adjudecate. În schimbul acestor remunerații ilicite, funcționarii ar fi favorizat anumiți operatori economici în procesul de atribuire a contractelor publice.

În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe obiecte și documente care probează activitatea infracțională, inclusiv mijloace financiare în diferite valute, în sumă totală de peste 3 milioane de lei.

Toate cele șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore și urmează a fi plasate în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și cuantificarea prejudiciului cauzat bugetului municipal.

Orice persoană se prezumă nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cercetările în acest caz continuă.