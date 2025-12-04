Procurorul Ion Buliga, acuzat că a hărțuit sexual o studentă, a fost dat afară din sistem

Procurorul Ion Buliga a fost dat afară din sistem, după ce a hărțuit sexual o studentă. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor.

„La data de 13 noiembrie 2025, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat cauza disciplinară inițiată în privința procurorului Igor Buliga, din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, în temeiul sesizării formulate de membrul CSP, Andrei Cebotari, care s-a autosesizat din oficiu urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind comportamentul acestuia față de o studentă aflată în stagiul de practică profesională, calificată oficial drept hărțuire sexuală.

După examinarea materialelor cauzei, contestațiilor depuse și audierii părților implicate, Consiliul Superior al Procurorilor a recunoscut vinovat procurorul Igor Buliga de comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 38 lit. f) din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, constând în manifestarea unei atitudini nedemne și a unui comportament contrar normelor de etică profesională față de o persoană aflată în subordinea sa temporară.

CSP a constatat că acțiunile procurorului vizat au adus atingere onoarei profesionale, demnității funcției și prestigiului instituției Procuraturii, încălcând prevederile Codului de etică al procurorilor și standardele de conduită impuse de lege”, se arată în comunicatul emis de Consiliul Superior al Procuraturii.