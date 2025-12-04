Sindicatele critică Bugetul pentru 2026, aprobat de Guvern: Inflația 7,6%, iar indexarea salariilor bugetarilor va fi zero. Legea prevede altceva

Sindicatele critică modul în care le-a fost prezentat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, cu doar o zi înainte de a fi aprobat de Guvern, dar și unele prevederi din acesta, care se referă la lefurile bugetarilor. „Spre regret nu s-a făcut nicio modificare la valoarea de referință de 2500 lei, la care se referă majoritatea angajaților din sectorul bugetar – ceea ce ține de învățământ, autorități, Ministerul Afacerilor Interne. Legea 270 privind sistemul de salarizare prevede că valoarea de referință trebuie să fie modificată anual, în dependență de situația economică, dar nu mai puțin decât rata inflației, rata inflației pentru anul curent e 7,6%, deci, ar trebui să fi fost măcar o indexare de 7,6% a acestei valori de referință”, a menționat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a venit cu o replică.

„Spre regret, am văzut proiectele de legi doar aseară. E un timp foarte limitat pentru a face cunoștință cu toate prevederile, doar nota informativă are 97 de pagini. La timp s-a prezentat un singur buget spre avizare – proiectul Legii fondurilor obligatorii de asistență medicală. Evident în cazul dat apare întrebarea. A fost complicat. Chiar dacă bugetul are un deficit enorm, s-au prevăzut resurse financiare și pentru anumite majorări salariale, este vorba despre o valoare de referință de la 2200 la 2400 lei, care se referă la lucrătorii din cultură, la funcționarii publici din APL de nivelul I și II și lucrătorii din cadrul Ministerului Apărării și alte categorii. Spre regret nu s-a făcut nicio modificare la altă valoare de referință de 2500 lei, la care se referă majoritatea angajaților din sectorul bugetar – ceea ce ține de învățământ, este vorba despre autorități, despre Ministerul Afacerilor Interne și evident, Legea 270 privind sistemul de salarizare prevede că valoarea de referință trebuie să fie modificată anual, în dependență de situația economică, dar nu mai puțin decât rata inflației, rata inflației pentru anul curent e 7,6%, deci, ar trebui să fi fost măcar o indexare de 7,6% a acestei valori de referință de 3500 lei.

În opinia noastră, a Sindicatelor, înțelegem că sunt cheltuieli enorme, cerințe foarte mari, dar totodată, nun s-au respectat niște proceduri anumite, este vorba despre avizare, despre consultare. În toți anii precedenți, proiectele bugetelor – 3 bugete, se examinau în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, de către partenerii sociali, sindicate, patronate, Guvernul și se lua o decizie, ese aprobau acele bugete, iar ulterior se examinau în cadrul Guvernului și mai departe la Parlament, era o transparență, o incluziune, o implicare a partenerilor sociali în tot acest proces. Spre regret, lucrul acesta nu s-a întâmplat.

Și am mai solicitat conducerii Ministerului Finanțelor să ne întâlnim, cu conducerea sindicatelor, să vorbim despre pespective, protecție socială, salarizare, prevederile bugetului. Ni s-a răspuns că sunt ocupați cu elaborarea bugetului, nu a avut loc această întrevedere. Rugămitea e că dacă suntem parteneri sociali, și sindicatele, și patronatele, să avem o conlucrare strânsă cu autoritățile și să consultăm, în cadrul dialogului social toate aceste proiecte importante pentru societate”, a subliniat Sergiu Sainciuc, vicepreședinte CNSM.

„Ce ține de procedură și transparență, înțeleg și sunt de acord și accept critica. În același timp, înțelegem și factorii obiectivi – dacă eu, când intram în funcție o lună în urmă, veneam cu draftul bugetului subsuoară tot nu ne-am fi încadrat în termen. Pentru anul viitor aș vrea să îl facem așa cum trebuie – până la jumătatea anului, respectând toate procedurile. Acum prioritar și esențial e să avem acest buget și o să ne cerem iertare și o să rugăm înțelegere, pentru că am făcut-o nu pentru că asta mi-a fost preferința, ci din contextul în care ne-am pomenit, urmare a ciclului electoral. Și era și corect să reușim și noul Guvern și noii colegi să vadă, să înțeleagă despre ce buget vorbim și ce buget aprobăm. Pentru anul viitor, aveți asigurarea mea că ne vom ține de toate rigorile și procedurile.

Pe partea de salarii, noi urmează ca în câteva luni să venim cu noua lege a salarizării, în care să venim cu acea echitate, corectitudine și mai multă demnitate în salarizare. În același timp , la situația de astăzi să venim cu majorări suplimentare ar fi iresponsabil. Noi am majorat acolo unde legea ne obligă, unde situația e cea mai dramatică, la cele mai mici salarii am acceptat o creștere de 800 de lei la salariul minim, am venit cu creșterea valorii de referință, vom avea majorări pe pensii, dar în această situație să venim cu alte majorări ar însemna tot pe acești cetățeni să-i băgăm în datorii și nu doar pe ei, dar și pe copiii lor”, a punctat Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.