Un fost proprietar al Pornhub s-a oferit să cumpere activele străine ale Lukoil

Antreprenorul austriac Bernd Bergmair, fost coproprietar al portalului porno Pornhub, a adresat Ministerului Finanțelor din SUA o cerere privind achiziționarea activelor străine ale companiei Lukoil, care este supusă sancțiunilor.

„Este evident că Lukoil International GmbH este o investiție excelentă, iar oricine ar fi bucuros să aibă posibilitatea de a deține aceste active”, a declarat însuși Bergmair pentru Reuters. El a adăugat că „nu comentează tranzacțiile potențiale”.

Prin intermediul avocatului său, Bergmair a refuzat să precizeze ce active îl interesează, dacă a purtat negocieri cu Lukoil sau dacă acționează ca parte a unui anumit consorțiu de investiții, relatează reuters.com.

În anii 1990, Bergmair a lucrat ca bancher de investiții la Goldman Sachs, iar ulterior s-a ocupat de investiții private. Până în 2023, el a fost principalul proprietar al MindGeek, compania care administrează site-urile Pornhub, RedTube și YouPorn.