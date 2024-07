NASA face o serie de dezvăluiri, după ce a izbit o navă spațială de un asteroid. Ar putea ajuta această acțiune la salvarea Pământului?

După ce NASA a izbit o navă spațială de un asteroid, oamenii de știință au dezvăluit secretele rocii spațiale și ale companionului său, ceea ce ar putea oferi informații despre cum să salvăm Pământul de un asteroid aflat pe un curs de coliziune.

Misiunea Double Asteroid Redirection Test (DART), care a testat în ce măsură prăbușirea unei nave spațiale într-un asteroid ar reuși să schimbe cursul acestuia, a oferit oamenilor de știință o cantitate uriașă de date despre asteroidul în sine și despre modul în care am putea combate în viitor un asteroid ucigaș de planete, scrie newsweek.com. În cinci noi lucrări publicate în revista Nature Communications, cercetătorii dezvăluie misterele modului în care s-a format asteroidul, modul în care este menținut împreună și cum am putea folosi aceste trăsături pentru a ne apăra împotriva unui asteroid care se îndreaptă spre planeta noastră. „Eforturile de apărare planetară se bazează pe estimări ale proprietăților mecanice ale asteroizilor, care sunt dificil de constrâns cu precizie de pe Pământ”, au scris autorii într-o lucrare.

Ținta misiunii DART a fost un sistem binar de asteroizi DART, format dintr-un asteroid mai mare, Didymos, care măsoară aproximativ 2.560 de picioare în diametru, și o lunetă mai mică, Dimorphos, de 530 de picioare. DART a ajuns la pereche în septembrie 2022, izbindu-se de cel mai mic Dimorphos. Coliziunea navetei spațiale de 1.300 de kilograme a dus la o schimbare semnificativă a orbitei lui Dimorphos în jurul lui Didymos. Dimorphos orbitează acum în jurul companionului său mai mare [Didymos] cu 33 de minute mai lent decât înainte

„Rezultatele simulării bazate pe observațiile asteroidului Dimorphos au arătat că asteroidul orbitează acum în jurul companionului său mai mare [Didymos] cu 33 de minute mai lent decât înainte. Orbita sa a trecut de la 11 ore, 55 de minute la 11 ore, 22 de minute”, a scris pentru The Conversation Ian Whittaker, lector superior de fizică la Nottingham Trent University. Una dintre noile lucrări a dezvăluit că Didymos are o vechime de aproximativ 12,5 milioane de ani, în timp ce Dimorphos are doar 300.000 de ani. Altele au dezvăluit că bolovanii de pe suprafața Dimorphos ar fi putut proveni inițial din Didymos. Acestea implică faptul că Dimorphos s-ar fi putut forma din materialul aruncat de Didymos. „Analizele frecvenței dimensiunilor craterelor indică faptul că vârsta suprafeței Didymos este de 40-130 de ori mai veche decât Dimorphos, cu vârste absolute probabile de ∼ 12,5 Myr și

