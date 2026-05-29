Medvedev amenință Europa după incidentul din Galați: „Să nu doarmă liniștiți. E de abia începutul!”

Timpul.md 29 mai 2026
Dmitri Medvedev a lansat o serie de amenințări directe la adresa cetățenilor europeni, în urma incidentului grav de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Fostul premier și președinte al Rusiei a susținut că nu este clar în acest moment cui aparține aparatul de zbor care a lovit imobilul din România. Cu toate acestea, oficialul rus a afirmat tăios că țările din Uniunea Europeană „nu au dreptul să se plângă” pentru ceea ce s-a întâmplat, făcând trimitere directă la sprijinul pe care acestea îl acordă Ucrainei.

Medvedev a mers mai departe cu acuzațiile și i-a indicat pe liderii europeni ca fiind principalii responsabili pentru atacurile care au loc pe teritoriul Rusiei.

Avertisment pentru țările care ajută Ucraina

În cadrul aceleiași intervenții, reprezentantul Moscovei a transmis un mesaj de intimidare extrem de dur, vizând în special populația din statele europene implicate în furnizarea de echipamente militare către Kiev.

Medvedev i-a avertizat pe cetățenii țărilor care produc drone pentru Ucraina că nu ar trebui să se aștepte să „doarmă liniștiți”. Mai mult, acesta a descris actualele evoluții din regiune ca fiind „doar începutul” unor astfel de situații.

În același context, reprezentantul Kremlinului a ținut să precizeze că președintele rus Vladimir Putin este pe deplin la curent cu tot ce se întâmplă în România după prăbușirea dronei.

