Rusia îi propune lui Trump ‘big deal’: Abandonează Iranul și vrea la schimb Ucraina

Rusia a propus SUA un acord prin care ar înceta schimbul de informații cu Iranul în schimbul opririi sprijinului american pentru Ucraina – o ofertă respinsă de Washington, dar care a alarmat capitalele europene.

Propunerea făcută la Miami

Propunerea a fost făcută săptămâna trecută, la Miami, în cadrul negocierilor dintre trimisul rus Kirill Dmitriev și reprezentanții administrației Trump.

Rusia a propus oprirea schimbului de informații cu Iranul, inclusiv coordonatele militare americane din Orientul Mijlociu. Condiția: Washingtonul să înceteze transmiterea de informații către Ucraina, scrie Politico.

Propunerea a fost făcută de trimisul rus Kirill Dmitriev către Steve Witkoff și Jared Kushner, în cadrul întâlnirii de săptămâna trecută de la Miami. Statele Unite au respins-o, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile.

Pe de altă parte, Donald Trump și-a exprimat furia față de refuzul aliaților de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz. Vineri, el i-a criticat dur pe aliații săi din NATO, numindu-i „lași”, și a spus: „vom ȚINE MINTE!”

Europenii sunt în alertă

Simpla existență a acestei oferte a stârnit îngrijorare în rândul diplomaților europeni.

Un diplomat al UE a calificat propunerea drept „scandalosă”. Teama acestuia e că Moscova vrea un acord bilateral cu Washingtonul care lasă Europa pe margine.

Îngrijorările vin pe fondul unor tensiuni transatlantice tot mai acute.

Joi, Kremlinul a anunțat că negocierile de pace privind Ucraina, mediate de SUA, au fost „suspendate”. În paralel, Trump i-a numit pe aliații NATO „LAȘI”, după ce aceștia au refuzat să trimită nave de război în Strâmtoarea Hormuz.

SUA continuă să partajeze informații cu Ucraina, chiar dacă au redus alte forme de sprijin. Washingtonul a întrerupt temporar schimburile anul trecut, după întâlnirea tensionată dintre Trump și Zelensky la Casa Albă – o oprire care a declanșat agitație în rândul aliaților.

Cooperarea Rusiei cu Iranul

Rusia și-a extins cooperarea militară cu Iranul de la începutul războiului, furnizând imagini din satelit și tehnologie de drone pentru a ajuta Teheranul să țintească forțe americane din regiune, potrivit Wall Street Journal.

Kremlinul a negat informațiile.