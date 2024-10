Netflix pare să fi descoperit rețeta potrivită pentru divertisment (analiză)

Lupta dintre serviciile de streaming video pentru timpul și atenția telespectatorilor s-a intensificat în timp ce clienții caută abonamente mai ieftine. Dar Netflix, liderul acestei piețe, pare să fi găsit combinația potrivită între preț și calitatea conținutului, firma continuând să adauge milioane de abonați noi în ultimul trimestru.

Dimensiunea pieței globale de streaming video a fost evaluată la 555,89 miliarde de dolari în 2023 și se estimează că va crește de la 674,25 miliarde de dolari în 2024 la 2.660,88 miliarde de dolari până în 2032. Această creștere va fi determinată în principal de nevoia de servicii de streaming video la cerere (VoD). În prezent, se estimează că aproximativ 1,4 miliarde de persoane utilizează servicii de streaming video la nivel global. Deși acest lucru pare pozitiv pentru industria de streaming video în general, un sondaj recent arată că, cel puțin în SUA, clienții devin mai selectivi în ceea ce consumă și cât de mult sunt dispuși să plătească pentru asta. Aproape 3 din 4 abonați la serviciile de streaming consideră că plătesc prea mult pentru abonamentul lor, în timp ce 31% au redus deja acest tip de cheltuieli.

O altă constatare interesantă a fost că mai mult de jumătate dintre americani s-au abonat în ultimul an la un nou serviciu de streaming pentru a urmări un singur show. După ce acesta s-a încheiat și au vizionat ultimul act, 72% și-au anulat abonamentul, iar 57% au renunțat la acesta în decurs de o lună. Această situație a făcut companiile de streaming să-și regândească strategia de prețuri, fiind în același timp forțate să ofere conținut calitativ și interesant pentru a menține interesul utilizatorilor pentru ceea ce au de oferit.Joi noapte, Netflix și-a publicat rapoartele financiare pentru trimestrul al treilea și nu a dezamăgit investitorii. Compania a depășit estimările atât în ceea ce privește profiturile, cât și veniturile. Acestea din urmă au crescut cu 15% de la an la an, la 9,825 miliarde de dolari, iar compania a declarat că se așteaptă la o creștere de 15% pentru întregul 2024. Netflix a adăugat și 5,07 milioane de abonați noi, depășind estimările inițiale de 4 milioane. Netflix oferă deja și abonamente mai ieftine, bazate pe publicitate. În trimestrul al treilea, acest tip de abonament a reprezentat peste 50% din înscrieri în țările în care este oferit, iar numărul de membri care îl folosesc a crescut cu 35% de la un trimestru la altul. Compania va lansa abonamentele bazate pe reclame în Canada în T4, în timp ce alte țări vor urma în 2025. Această ofertă se adresează clienților atenți la preț. Dar, pentru a menține implicarea utilizatorilor, Netflix încearcă, de asemenea, să ofere conținut calitativ și divers. Și cu o audiență de peste 600 de milioane de persoane, acest lucru nu este ușor. O măsură a gradului în care abonații au îndrăgit un anumit conținut este timpul de vizionare. În prima jumătate a anului, oamenii au vizionat 94 de miliarde de ore de conținut pe platforma de streaming. Compania este optimistă că publicul va rămâne conectat și în trimestrul al patrulea, în așteptarea noilor premiere ale sezonului 2 din Squid Game și a mai multor filme precum Carry-On, un thriller de acțiune cu Taron Egerton și Jason Bateman, The Six Triple Eight, o dramă de război regizată de Tyler Perry cu Kerry Washington și Spellbound produs de John Lasseter. Peisajul serviciilor de streaming este extrem de competitiv. Și, pe lângă Netflix, alte câteva companii precum Disney+, Max (HBO), Amazon Prime Video, Youtube, Apple TV+, Paramount, Showtime, concurează pentru atenția telespectatorilor, timpul și banii lor. În căutarea de conținut interesant, platformele de streaming încearcă să treacă de la filme și seriale la sport. Netflix nu face excepție, deoarece în trimestrul al patrulea va începe să transmită în direct meciul de box dintre Jake Paul și Mike Tyson și două meciuri din NFL (fotbal american) de Crăciun. Cu toate acestea, nu toată lumea este mulțumită de acest nou trend – 55% dintre americani nu cred că este corect ca platformele de streaming să poată achiziționa drepturile exclusive pentru un singur eveniment sportiv. Dar 41% spun că ar fi mai predispuși să urmărească sportul lor preferat dacă mai multe meciuri ar fi disponibile pentru streaming. În plus, 75% dintre abonați spun că serviciile de streaming le-au înlocuit nevoia de cablu TV. Ca urmare a raportării financiare solide de joi, acțiunile Netflix au crescut cu 1,3% în orele de după închiderea bursei. Vinerea trecută, acțiunile companiei au atins un maxim istoric, la 736 de dolari, marcând o creștere de peste 93% în ultimul an. Prețul acțiunilor a crescut cu 41% de la începutul anului până în prezent. 