Un ofițer SPPS ar putea rămâne fără avere și funcție. Ce a depistat ANI

Un ofițer de protecție din cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Dragoș Cîrnaț, a fost depistat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat în valoare totală de 618. 116 lei, rezultată din diferența substanțială și deținerea unei averi cu caracter nejustificat în anii 2020, 2022 și 2023.

Autoritatea va transmite cauza în instanța de judecată pentru examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate. Totodată, s-a dispus încetarea mandatului și a raporturilor de muncă sau de serviciu, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

„După rămânerea definitivă a Actului de constatare, persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, pentru o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de această lege. Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv”, susține ANI.