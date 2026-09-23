Tofilat, despre cererea Termoelectrica de majorare cu 80% a tarifului la căldură: „Abia am apucat să văd solicitarea, dar cred că este loc de mai puțin”

Expertul în energetică Sergiu Tofilat s-a expus, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”, asupra solicitării de majorare a tarifului înaintate de Termoelectrica. „Abia am apucat să mă uit fugitiv peste solicitare”, a menționat Tofilat.

„– Termoelectrica a solicitat o majorare pentru o gigacalorie cu peste 80%. Este o majorare inevitabilă?

– Eu abia am apucat fugitiv să mă uit peste solicitare. Din ce am observat, ei includ un preț prognozat pentru octombrie-decembrie. Ei au în calcul un preț de peste 100 de euro per megawatt. Nu știu în ce măsură este posibil, probabil este pusă o mare rezervă. Haideți să așteptăm calculele ANRE, ca mai apoi să discutăm la subiect. Deocamdată, cred că este loc de mai puțin”, a declarat Tofilat.