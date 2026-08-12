Norul de cenușă al vulcanului Etna perturbă zborurile din Malta

Mai multe zboruri pe aeroportul din Malta au fost anulate, în plin sezon turistic, din cauza unui nor de cenușă provenit de la vulcanul Etna din Sicilia și care a ajuns deasupra acestei țări.

„Ne confruntăm cu perturbări ale zborurilor din cauza norilor de cenușă vulcanică de deasupra Arhipelagului maltez în urma activității curente a vulcanului Etna”, a precizat Aeroportul Internațional din Malta într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit unui purtător de cuvânt, 19 zboruri au fost anulate până marți la prânz şi alte câteva curse au avut întârzieri semnificative.

Aeroportul din Malta este situat la circa 220 de kilometri sud de Muntele Etna, cel mai activ vulcan din Europa, care a început să erupă din nou săptămâna trecută, forţând închiderea principalului aeroport din Sicilia, în orașul Catania, pentru mai multe zile.

Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia din punctul de vedere al traficului pasagerilor, a anunțat marți că a extins suspendarea la toate sosirile şi plecările până la ora 11:00 (09:00 GMT) miercuri.

Pasagerii care aveau curse programate să plece din Catania şi din Malta au fost sfătuiți să verifice statutul călătoriei lor înainte să vină la aeroport.