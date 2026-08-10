Noua șefă a Centrului antipropagandă, Liliana Vițu, însoțită de Maia Sandu, a fost prezentată colegilor

Noua șefă a Centrului pentru combaterea dezinformării „Patriot”, Liliana Vițu, însoțită de Maia Sandu, a mers azi la sediul structurii unde a fost prezentată colegilor. La întâlnire era prezentă și fosta șefă a Centrului, Ana Revenco.

„În cadrul unei întrevederi cu echipa Centrului, Președinta Maia Sandu a adus aprecieri Anei Revenco pentru rolul pe care l-a avut în construirea instituției, într-un context regional și de securitate fără precedent, pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața dezinformării și a ingerințelor străine. Totodată, șefa statului și-a exprimat încrederea că Liliana Vițu va continua să dezvolte Centrul, pentru ca acesta să contribuie la creșterea capacităților societății de a răspunde provocărilor tot mai complexe din spațiul informațional”, se arată într-un comunicat al centrului responsabil de combaterea dezinformării.

Amintim că în 3 august, Liliana Vițu, care este soția directorului ASP, Mircea Eșanu, anunța că demisionează în contextul unei schimbări în viața profesională. La o zi de la demisia Lilianei Vițu, Ana Revenco anunța că pleacă de la șefia Centrului „Patriot”, după un mandat de doi ani.

Ulterior, în 5 august, printr-un decret prezidențial, fosta președintă a Consiliului Audiovizualului a fost numită de Maia Sandu la șefia centrului responsabil de contracararea dezinformării, aflat de mai bine de un an în subordinea directă a șefei statului.