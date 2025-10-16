Noul Parlament al Republicii Moldova se va constitui săptămâna viitoare

Conform surselor politice, ședința de constituire a noului Parlament din Republica Moldova este programată pe 22 octombrie. Președintele Maia Sandu ar urma să semneze decretul de convocare a legislativului pe 17 octombrie, vinerea aceasta.

Magistrații Curții Constituționale au validat recent rezultatele alegerilor parlamentare care au avut loc pe 28 septembrie. În cadrul noului legislativ, Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 55 de mandate. Blocul „Patriotic” va avea 26. În același timp, Blocul „Alternativa” va avea 8 mandate, iar „Partidul Nostru” și Partidul „Democrația Acasă” vor obține câte 6 mandate fiecare.

După convocarea parlamentarilor, organul legislativ devine funcțional. Ulterior, deputații trebuie să constituie fracțiunile și să aleagă conducerea legislativului, adică președintele și vicepreședinții.