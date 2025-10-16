Partidul lui Ion Chicu, în pragul dispariției

Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Alexandru Botnari, a demisionat și, totodată, părăsește formațiunea lui Ion Chicu.

Astăzi, 16 octombrie 2025, în cadrul întrunirii Organizației Teritoriale Hâncești a PDCM, Olga Moraru a fost aleasă în funcția de președinte al OT Hîncești a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei! Candidatura ei a fost înaintată de către Alexandru Botnari, primarul de Hâncești, care a deținut anterior această funcție.



,,Alexandru Botnari a luat decizia de a continua activitatea sa în funcție de primar al mun. Hâncești, fiind în afara politicii, renunțând astfel de la statutul de membru al PDCM. Această decizie a fost agreată cu conducerea PDCM, iar fracțiunea deținută de partid în Consiliul Municipal Hâncești va continua să susțină plenar primarul și administrația Primăriei Hâncești”, se arată într-un comunicat de presă al PDCM, parte a Blocului,,Alternativa”.



Anterior, mai multe organizații teritoriale ale PDCM au părăsit formațiunea lui Chicu.