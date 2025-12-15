Facebook a tolerat fraude publicitare masive din China pentru a proteja venituri de miliarde de dolari – documente interne

Meta Platforms, compania-mamă a Facebook și Instagram, a decis să accepte niveluri ridicate de publicitate frauduloasă provenită din China, arată o investigație Reuters bazată pe documente interne ale companiei. Decizia a fost luată pentru a minimiza „impactul asupra veniturilor”, în ciuda faptului că propriii angajați au avertizat asupra riscurilor majore pentru utilizatori.

Documentele, care acoperă o perioadă de patru ani și provin de la departamentele financiar, juridic și de siguranță ale Meta, dezvăluie că gigantul tech s-a confruntat anul trecut cu o concluzie dură: clienții săi de publicitate din China fraudau utilizatorii Facebook, Instagram și WhatsApp la scară globală.

Deși Beijingul interzice cetățenilor săi accesul la rețelele sociale Meta, permite companiilor chineze să cumpere publicitate care țintește consumatori străini. Această portiță a transformat China într-un motor financiar crucial pentru Meta, generând vânzări de peste 18 miliarde de dolari în 2024 – mai mult de o zecime din veniturile globale ale companiei.

Totuși, calculele interne ale Meta au arătat că aproximativ 19% din acești bani – peste 3 miliarde de dolari – proveneau din reclame pentru înșelătorii (scams), jocuri de noroc ilegale, pornografie și alte tipuri de conținut interzis.

„Pivotarea” lui Zuckerberg și desființarea echipei anti-fraudă

Documentele arată că Meta a identificat China ca fiind sursa a aproximativ un sfert din toate reclamele frauduloase de pe platformele sale la nivel mondial. Victimele au variat de la cumpărători din Taiwan care au achiziționat suplimente alimentare false, până la investitori din SUA și Canada care și-au pierdut economiile.

În aprilie 2024, angajații Meta au avertizat conducerea: „Trebuie să facem investiții semnificative pentru a reduce daunele în creștere”. Ca răspuns, compania a creat o echipă specială anti-fraudă. Folosind instrumente de aplicare a legii mai stricte, echipa a reușit să reducă reclamele problematice la jumătate în a doua parte a anului 2024 – de la 19% la 9% din veniturile totale provenite din China.

Totuși, succesul a fost de scurtă durată. Directorul executiv Mark Zuckerberg a intervenit direct.

Un document de la sfârșitul anului 2024 notează că, „ca urmare a pivotării strategiei de integritate și a instrucțiunilor lui Zuck”, echipei de aplicare a regulilor pentru reclamele din China i s-a „cerut să ia o pauză”. Imediat după intervenția lui Zuckerberg, Meta a desființat echipa anti-fraudă concentrată pe China și a ridicat interdicția de a accepta noi agenții de publicitate chineze.

„Nivelurile despre care vorbiți nu pot fi apărate. Nu știu cum cineva ar putea crede că acest lucru este în regulă”, a declarat Rob Leathern, fost executiv responsabil cu integritatea afacerilor la Meta, care a părăsit compania în 2019.

Sistemul de „revânzători” și complicitatea involuntară

Modelul de business al Meta în China se bazează pe 11 mari parteneri, numiți „revânzători de top” (top tier resellers). Aceștia recrutează agenții mai mici, creând un sistem opac de intermediari.

Un raport realizat pentru Meta de consultanții londonezi de la Propellerfish a avertizat că „propriul comportament și politicile Meta” favorizează corupția sistemică în piața chineză de publicitate. Raportul a subliniat că guvernul chinez tinde să ignore fraudele atâta timp cât victimele sunt în străinătate. „Guvernul chinez nu intervine atunci când încălcările vizează audiențe de peste mări”, se arată în raport.

Mai mult, documentele arată că Meta oferă „liste albe” sau protecții speciale marilor săi parteneri. Reclamele cumpărate prin aceste agenții de top nu sunt eliminate imediat de sistemele automate, ci așteaptă o revizuire umană care poate dura zile întregi – timp suficient pentru ca escrocii să facă victime.

Impactul real și reacția companiei

Consecințele sunt tangibile. În martie 2025, procurorii federali din Illinois au anunțat că FBI a confiscat 214 milioane de dolari de la promotorii unei fraude bursiere care folosea reclame pe Facebook și Instagram pentru a atrage victime în grupuri de WhatsApp.

Într-o declarație pentru Reuters, purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, a susținut că echipa specială pentru China a fost întotdeauna menită să fie temporară și că ordinul lui Zuckerberg a fost de a „dubla eforturile” la nivel global, nu de a le reduce.

„Escrocheriile sunt în creștere pe tot internetul, conduse de infractori persistenți și sindicate de crimă organizată sofisticate”, a spus Stone, adăugând că Meta a blocat 46 de milioane de reclame din China în ultimele 18 luni.

Cu toate acestea, efectele relaxării măsurilor au fost imediate. Până la jumătatea anului 2025, reclamele interzise au urcat înapoi la aproximativ 16% din veniturile Meta din China. Într-o discuție internă din mai 2025, când angajații au propus închiderea unor conturi care rulau reclame interzise, propunerea a fost respinsă. Motivul invocat de un angajat: „Impactul asupra veniturilor este prea mare”.