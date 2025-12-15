VIDEO: SBU a lovit un submarin al Federației Ruse la Novorossiisk cu drone subacvatice

Pentru prima dată în istorie, dronele subacvatice Sub Sea Baby au aruncat în aer un submarin rusesc din clasa 636.3 „Varșavianka”. În urma exploziei, submarinul a suferit avarii critice și a fost, practic, scos din uz.

La bordul submarinului se aflau patru lansatoare de rachete de croazieră „Kalibr”.

Costul unui submarin din clasa „Varșavianka” este de aproximativ 400 de milioane de dolari. Ținând cont de sancțiunile internaționale în vigoare, construcția unui submarin similar ar putea ajunge la până la 500 de milioane de dolari.

Această clasă de submarine mai este cunoscută și sub denumirea de „Gaura neagră”, datorită capacității corpului de a absorbi sunetele și de a rămâne dificil de detectat de către sonare.