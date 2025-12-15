Judecătoarea Cucerescu din dosarul Plahotniuc a discutat la telefon cu un martor din proces

Judecătoarea Ana Cucerescu, membră a completului ce examinează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc, a avut o conversație telefonică cu fosta președintă a Băncii „Victoriabank”, Natalia Politov-Cangaș, audiată astăzi în calitate de martor în această cauză. Convorbirea a fost confirmată chiar de martor în timpul ședinței de judecată.

Natalia Politov-Cangaș susține că acest lucru s-a întâmplat în contextul unei tranzacții, în vederea eliberării unui imobil. Martorul a precizat că apartamentul fiului ei a fost vândut părinților magistratei, tranzacție care a avut loc acum câțiva ani.

Amintim că, la începutul lunii octombrie, după separarea dosarului complex privind frauda bancară, episodul în care este vizat Vlad Plahotniuc a fost distribuit spre examinare unui nou complet format din trei magistrați, din care face parte și Ana Cucerescu, alături de Sergiu Stratan și Olga Bejenari.

Totodată, la data de 20 noiembrie, Comisia de Vetting a anunțat că a demarat un nou concurs pentru funcțiile vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție, fiind transmise de către CSM candidaturile a patru candidați, printre care și magistrata Ana Cucerescu.