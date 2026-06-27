„Nu există benzină, oamenii sunt concediați”. Mesajele disperate ale locuitorilor Crimeei către șefii administrației pro-ruse după atacurile Ucrainei

Atacurile tot mai dese ale armatei ucrainene împotriva infrastructurii energetice și logistice din Crimeea au dat peste cap viața din peninsula de la Marea Neagră, ocupată de Rusia în 2014. Toate taberele de vară pentru copii au fost închise, combustibilul se vinde în cantități limitate și au fost introduse întreruperi programate de energie electrică. Cel puțin aceasta este situația care reiese din comentariile localnicilor de pe VKontakte.

Oamenii din Crimeea vorbesc pe internet despre afaceri aflate în pragul închiderii, dificultăți de deplasare, concedieri și teama că situația se va agrava ca urmare a măsurile luate de către administrația peninsulei.

Regiunea ucraineană, anexată de Rusia în 2014, are în jur de 2,4 milioane de locuitori.

„Sezonul în Crimeea s-a terminat înainte să înceapă”

Plajă pustie din Crimeea, FOTO: Katrina Kochneva / Zuma Press / Profimedia

Un loc pe internet unde au fost vărsate multe dintre nemulțumirile localnicilor din Crimeea este pagina de VKontakte a lui Serghei Aksionov, șeful administrației pro-ruse din Crimeea. La secțiunea de comentarii, de la una dintre postările oficialului în care acesta anunță impunerea unor restricții „pentru asigurarea securității publice”, curg sute de reclamații ale localnicilor.

Un utilizator, identificat drept Anatoli Kovalev, spune că lipsa carburanților începe deja să afecteze economia locală.

„Sezonul în Crimeea s-a terminat înainte să înceapă. Nu există combustibil. Acum vor începe să se închidă magazinele din cauza imposibilității de a aduce marfă, iar asta va însemna sute de șomeri”, afirmă el. Peninsula Crimeea atrage în fiecare an între 5 și 6 milioane de turiști, în marea lor majoritate din Federația Rusă.

Anatoli Kovalev mai spune că lucrează într-un magazin de materiale de construcții și că activitatea aproape a dispărut.

„Într-o oră de la deschidere nu am avut niciun cumpărător. Directorul umblă posomorât și îngândurat. Furnizorul spune că nici nu știe cum va aduce marfa.”

„La Moscova ce cred despre situația noastră?”

Un utilizator de pe VKontakte critică și lipsa reacției autorităților federale.

„La Moscova ce cred despre situația noastră? Sau acolo există doar forumuri economice și rapoarte frumoase? Dmitri Peskov spunea pe 4 iunie că Moscova nu va permite o blocadă a combustibilului în Crimeea, iar acum ea a început. Pentru oameni începe cu adevărat o situație grea.”

Mesajul său se încheie cu apelul de a fi declarată stare de urgență și cu solicitarea unei intervenții publice a lui Vladimir Putin.

„Nu putem ajunge la serviciu pentru a câștiga bani”

O parte dintre comentarii descriu dificultățile cotidiene generate de lipsa combustibilului. Tatiana Kuzmina povestește că locuiește la aproximativ 70 de kilometri de Simferopol (al doilea cel mai mare oraș din Peninsula Crimeea), după ce familia sa a cumpărat prin intermediul unui credit ipotecar o casă.

„Cum să ajungă oamenii obișnuiți la serviciu și la școală? Fiul cel mare este student, cel mic merge la școală. Nu avem bunici care să ne ajute. Să închiriem locuință în Simferopol? Dar cu ce bani? Trebuie să plătim ipoteca, utilitățile și studiile. Nu putem ajunge la muncă pentru a câștiga bani. Cum ieșim din această situație?”, întreabă ea.

O altă localnică, Kristina Bulgareva, spune că are în familie o persoană în scaun rulant și că lipsa motorinei afectează accesul la tratament.

„Locuim în satul Kolțovo. Nu putem folosi autobuzul, pentru că nu există lift pentru persoane cu dizabilități. Avem o mașină cu care mergem la reabilitare în oraș. Acum nu putem cumpăra combustibil. Se poate obține un talon pentru motorină, măcar 20 de litri pe săptămână?”, întreabă femeia.

„Guvernul tace”

Alți utilizatori se plâng că deja au început concedierile.

„Oamenii sunt concediați de la serviciu. Nu există benzină, serviciile de livrare nu funcționează, iar guvernul tace”, scrie Natali Garicikina.

Iar utilizatorul Sergey Krivenko a atașat la comentariu o înregistrare video în care se vede cum oamenii s-au oprit în drum și toarnă combustibilul în automobil. “Așa și trăim”, a scris acesta.





În același timp, mulți locuitori spun că resimt deja presiunea creșterii prețurilor.

„Înțelegem cu toții ce se întâmplă, dar avem copii și trebuie să mergem la serviciu. În plus, prețurile au crescut. Este foarte greu, mai ales când te uiți la facturi și nu înțelegi cum să le plătești și cum să trăiești”, a scris utilizatorul cu numele Olga Plotnikova.

Antreprenorii din Crimeea avertizează asupra unor probleme de aprovizionare cu produse esențiale

Printre mesajele publicate pe pagina lui Aksionov l-am găsit și pe cel al unei femei care spune că deține o companie care aprovizionează Crimeea cu carne refrigerată de pasăre încă din 2014. Aceasta afirmă că firma livrează către rețele comerciale și piețe din întreaga peninsulă și că până la 21 iunie curent alimenta vehiculele prin intermediul unor carduri de combustibil asociate companiei.

„Transportul mărfurilor din Rusia prin noile teritorii implică riscuri enorme, inclusiv pentru viața șoferilor. Acum am primit o nouă partidă de produse perisabile și nu înțeleg cum să o distribui. Nu îmi pot alimenta vehiculele frigorifice”, scrie Diana Zamorodskih.

„Nu putem lăsa oamenii fără alimente”, adaugă ea, cerând intervenția administrației.

Temerile privind aprovizionarea apar și în alte comentarii, unde utilizatorii avertizează că lipsa carburanților afectează deja lanțurile logistice și transportul mărfurilor.

„Mi-e frică pentru copii” și „De ce nu se vorbește nimic despre Crimeea la televizor?

Printre mesajele publicate pe pagina liderului pro-rus se regăsesc și reacții emoționale.

„Vă rog să opriți tot ce se întâmplă. Mi-e frică pentru copii”, scrie utilizatorul cu numele Ekaterina Narmetova.



„De ce nu se vorbește nimic despre Crimeea la televizor? Este revoltător să ascultăm despre Europa, despre Trump și așa mai departe…”, a scris Svetlana Tadeush.

Unii comentatori susțin autoritățile

Nu toate reacțiile sunt însă critice la adresa autorităților. Unii utilizatori au cerut populației să accepte restricțiile și să manifeste răbdare.

„Trecem printr-o perioadă dificilă. Dacă găsim și aspectele pozitive, va fi mai ușor. Vom respira un aer mai curat în orașe, vom merge cu transportul public și vom scoate bicicletele”, a scris Natalia Svetlova.

O altă utilizatoare a afirmat că prioritate trebuie să aibă serviciile esențiale.

„Să dăm tot combustibilul comercianților și apoi ambulanțele, serviciile de urgență, poliția, transportul public și furnizorii de utilități să rămână fără nimic? Nu există benzină și deocamdată este greu de făcut ceva. Se vânează cisternele cu combustibil. Oamenii își riscă viața ca să livreze măcar ceva”, a scris Iulia Mamaraimova.

„Înțelegeți măcar ce se întâmplă?”

„Sunt surprinsă de indignarea față de întreruperile de curent, apă și gaz. Înțelegeți măcar ce se întâmplă? Nimeni nu oprește intenționat aceste servicii. Trebuie să le mulțumim echipelor de intervenție care, în ciuda atacurilor, reușesc să restabilească infrastructura. Crimeea este acum un loc nesigur. Dacă alegeți să rămâneți într-un loc nesigur, responsabilitatea pentru această alegere vă aparține. Perioada de război este una grea”, a scris Andrecenko.

Ucraina atacă dezlănțuit Crimeea

Incendiu în Crimeea, după un atac cu drone al Ucrainei. FOTO: Profimedia

Nemulțumirile locuitorilor apar în contextul unei campanii ucrainene tot mai intense împotriva infrastructurii energetice și logistice folosite de Rusia în Crimeea. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent, după unul dintre cele mai ample atacuri asupra peninsulei, că loviturile reprezintă „un răspuns just” la agresiunea rusă. În același timp, efectele perturbării aprovizionării cu carburanți nu se limitează la Crimeea. Presa rusă și autoritățile locale au raportat în ultimele zile probleme similare inclusiv în regiuni îndepărtate ale Federației Ruse, până în Siberia, pe fondul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere și de transport.

Crimeea, una dintre principalele baze logistice și militare ale Rusiei

Crimeea a fost anexată de Rusia în martie 2014, în urma unui așa-zis referendum organizat sub ocupație militară și considerat ilegal de Ucraina, Uniunea Europeană, Statele Unite și majoritatea statelor membre ale ONU.

De atunci, peninsula a devenit una dintre principalele baze logistice și militare ale Rusiei după invazia la scară largă lansată în februarie 2022. Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone, rachete și ambarcațiuni maritime fără pilot asupra infrastructurii militare și logistice din Crimeea. Autoritățile ucrainene susțin că obiectivul acestor operațiuni este reducerea capacității Rusiei de a utiliza Crimeea ca bază militară și logistică pentru războiul împotriva Ucrainei.

În ultimele săptămâni, Kievul a revendicat mai multe atacuri asupra infrastructurii energetice și de combustibil utilizate de armata rusă, în timp ce autoritățile instalate de Moscova au anunțat restricții privind distribuția carburanților și măsuri suplimentare de securitate pe peninsulă. Criza actuală intervine într-un moment sensibil pentru Crimeea, unde sezonul estival reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru economia locală. În ultimii ani, autoritățile ruse au prezentat constant peninsula drept o regiune stabilă și sigură, în pofida războiului.