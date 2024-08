‘Nu trebuie să blamăm corpul medical `in corpore`’

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a făcut joi un apel către opinia publică, după acuzațiile de omor în dosarul deceselor suspecte de la spitalul de urgență Sf.Pantelimon din Capitală, ca populația să aibă încredere în continuare în medici. Două doctoriţe de la Spitalul Pantelimon sunt acuzate că au provocat moartea unui pacient aflat în stare gravă la terapie intensivă, prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină. În dosar, a fost reţinută şi o asistentă medicală, acuzată de mărturie mincinoasă.

„Presiunea publica de blamarea a corpului medical ‘in corpore’ nu este un raspuns pe care trebuie sa-l incurajam. Mi se pare absolut incredibil daca s-a intamplat asa, omorul deliberat este pentru mine greu de conceput. Dar cand discutam despre o specialitate, trebuie sa discutam cu acei medici pentru ca ei ne pot da raspunsurile corecte. Eu, de exemplu, sunt microbiolog si nu-mi pot da cu parerea despre ce fac medicii din ATI. Sigur, daca au existat incalcari ale deontologiei profesionale, fiecare trebuie sa raspunda pentru ceea ce face dar trebuie sa lasam justitia sa-si urmeze cursul fara sa o influentam, ci sa o ajutam cu probe si informatii.

Dar daca semanam neincredere generalizata, semanam panica in randul pacientilor. Merg azi acolo, vreau sa inteleg exact care sunt problemele si sa gasim impreuna solutii pentru tratarea corecta a pacientilor. Vreau sa evitam situatia in care corpul medical in corpore este pus la colt si impiedicat sa-si faca datoria. Daca sunt persoane care au gresit, sa se respecte legea, dar sa nu se repercuteze asupra celorlalti medici care-si fac datoria”, a declarat Rafila. 17 morți suspecte Ancheta în acest caz a fost demarată după ce, în luna aprilie, procurorii au primit o sesizare de la o asistentă cu privire la faptul că, în perioada 4 – 7 aprilie 2024, în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), ar fi decedat 17 pacienţi, ca urmare a reducerii voluntare, de către personalul medical, a dozei de noradrenalină – un neurotransmiţător utilizat pentru creşterea sau menţinerea tensiunii arteriale.

“La data de 07.08.2024, procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatelor M.M.A. şi P.M., având calitatea de medici specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă ‘Sf. Pantelimon’ Bucureşti. Astfel, inculpata M.M.A. este cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor calificat (cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei) şi omor calificat (cu premeditare, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei şi de către o persoană care a săvârşit anterior o tentativă de omor), iar inculpata P.M. este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei)”, se arată într-un comunicat al Parchetului. “În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt. Având ca scop provocarea decesului unor pacienţi care necesitau terapie intensivă, dar cu privire la care inculpatele apreciau că nu mai este oportună menţinerea în viaţă, acestea au conceput şi pus în executare un plan ce consta în reducerea bruscă a dozei de noradrenalină (substanţă esenţială în terapie intensivă, cu rol în menţinerea tensiunii arteriale), cu consecinţa scăderii tensiunii arteriale, urmată de stop cardio-respirator. În sensul celor arătate mai sus, la data de 26.03.2024, ora 16,45, cu premeditare şi profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (pacient în vârstă de 54 de ani, în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 49/29 mm/Hg), inculpata M.M.A. a încercat să suprime viaţa pacientului prin reducerea bruscă a dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp), însă decesul victimei nu s-a produs ca urmare a intervenţiei unei asistente medicale care a suplinit deficitul de noradrenalină prin perfuzie”, spun procurorii. De asemenea, pe 4 aprilie 2024, ora 13,17, cele două doctoriţe, “profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei (acelaşi pacient de 54 de ani, aflat în stare foarte gravă, instabil hemodinamic, având tensiunea arterială de 60/36 mm/Hg), acţionând cu intenţia de a suprima viaţa pacientului, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 20 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus, 58 de minute mai târziu, la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientului declarat la ora 15,00”.

