Numerarul – singura plasă de siguranță în crize

Banca Centrală Europeană avertizează că numerarul rămâne elementul esențial pentru supraviețuire în situații de criză. În fața pandemiei, războiului sau penelor masive de curent, plățile digitale s-au dovedit vulnerabile, iar magazinele au acceptat doar bani lichizi, demonstrând că euro, dolari sau lei în bancnote sunt adevărata plasă de siguranță pentru cetățeni.

Experții recomandă ca fiecare persoană să aibă acasă între 70 și 100 de euro în bancnote mici. Suma ar trebui să acopere cheltuielile esențiale – hrană, medicamente și transport – pentru câteva zile, iar în unele state chiar pentru întreaga săptămână. Această rezervă simplă poate salva familii de blocaje în momentele în care cardurile și sistemele electronice nu funcționează.

Economiștii subliniază că, deși plățile digitale oferă comoditate, ele depind de rețele, electricitate și servere funcționale. Orice cădere a infrastructurii poate paraliza complet tranzacțiile. Numerarul rămâne astfel un instrument de siguranță independent de tehnologie, garantând accesul la bunuri și servicii chiar în situații extreme.

Autoritățile europene fac apel la cetățeni să nu subestimeze importanța banilor lichizi și să planifice din timp o rezervă. În paralel, băncile sunt instruite să asigure acces rapid la numerar în caz de urgență și să păstreze fluxul constant de bancnote în circulație.

Concluzia specialiștilor este clară: numerarul nu este doar un vestigiu al trecutului, ci un scut esențial pentru zilele negre. Într-o lume tot mai dependentă de tehnologie, o sumă mică în portofel poate face diferența între autonomie și vulnerabilitate.