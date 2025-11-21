Justiție

O a treia persoană a fost reținută în dosarul camionului plin cu muniții de la Leușeni – Albița

O treia persoană a fost reținută în dosarul camionului plin cu muniții de la Leușeni – Albița. Oamenii legii anunță că este vorba de conducǎtorul companiei care a comandat transportarea mărfii.

„Oamenii legii anunță despre faptul că în cazul contrabandei cu arme, muniții şi dispozitive militare care ar fi urmat să traverseze hotarul Moldovei spre România, a fost reținută şi a treia persoană. 

Cei trei reținuți până acum sunt din Chişinău, cu exercitarea următoarelor roluri în schema de contrabandă:

  • conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii (a treia persoană reținută), 
  •  conducătorul companiei de transport, precum şi 
  • brokerul. 

În ceea ce-l priveşte pe şoferul camionului, cetățean al Moldovei, acesta a fost reținut de autoritățile din România, care au ridicat şi marfa de contrabandă”, precizează IGP.

Un broker vamal a fost reținut în dosarul camionului plin cu armament și lansatoare de rachete de la Vama Leușeni – Albița.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România a publicat fotografii și imagini video cu armamentul depistat în camionul oprit la Vama Albița, care venea din Republica Moldova, fiind condus de un cetățean moldovean.

